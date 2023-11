Maroc: Clôture en apothéose de la 9ème édition du Morocco International Meeting des courses de chevaux

Casablanca — Le Morocco International Meeting (MIM) des courses de chevaux a célébré sa neuvième édition (18-19 novembre) avec succès, caractérisée par des épreuves de haut niveau majoritairement dominées par des propriétaires marocains.

Selon un communiqué de la Société Royale d'Encouragement du Cheval (SOREC), huit courses, au total, étaient au programme de la 1ère journée du Meeting avec, pour épreuve phare, le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Pur-sang Anglais. Cette course a mis en compétition des chevaux marocains et étrangers, âgés de 4 ans et plus, qui se sont confrontés sur une distance de 2400 mètres.

Ce Grand Prix a été remporté par le duo cheval Boldance Fal - jockey Faddoul Abderrahim. Propriété de Houar Youssef, Boldance Fal est entrainé par Ould Abbou Mouhcine.

La deuxième journée internationale a été rythmée par des courses mettant en compétition des Pur-sang Arabe d'exception. Six courses étaient au programme de ce dimanche. Épreuve phare, le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a mis en compétition plusieurs chevaux marocains et étrangers, âgés de 4 ans et plus, qui se sont confrontés sur une distance de 2100 mètres.

Ce Grand Prix a été remporté par le duo cheval Vica Grine - jockey Faddoul Abderrahim. Propriété de Karimine M'Hammed, Vica Grine est entrainé par Lermyte.

%

L'édition 2023 du MIM a permis de réunir des participants de huit pays différents et a été diffusée dans seize pays, dont les États-Unis, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, le Danemark, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Chypre, la Turquie, la Suède, la Côte d'Ivoire, l'Italie et la France.

Au-delà de la compétition, le Morocco International Meeting a permis de partager la passion des courses avec le grand public en offrant un divertissement pour tous, petits et grands. Tout au long de l'événement, diverses animations et activités ont permis aux visiteurs de s'immerger pleinement dans l'univers des courses de chevaux.

Résultats Journée 1 :

- Prix Méditerranée (UHM) : cheval gagnant (Canonica), propriétaire (Belkady Saad), entraîneur (Belkady Saad)

- GP Jean Pierre Laforest / Criterium des 2 ans : cheval gagnant (Zorlo Fal), propriétaire (Fal Stud Sas), entraîneur (Boisnard Joel)

- Prix Fegentri : cheval gagnant (Layssae), propriétaire (Mansour Tarik), entraîneur (Mansour Tarik)

- GP des éleveurs (FRBC by France Galop) : cheval gagnant (Nordic Kiara), propriétaire (Ecurie Zakaria Hakam), entraîneur (Eric Legrix Pascal Manuel

- GP des propriétaires : cheval gagnant (Shakpoet Fal), propriétaire (Fal Stud), entraîneur (Ech-Charti Fatmi)

- GP de Sa Majesté le Roi Mohammed VI : cheval gagnant (Boldance Fal), propriétaire (Houar Youssef), entraîneur (Ould-Abbou Mouhcin)

- GP de la SOREC / défi du galop : cheval gagnant (Sam Blaster), propriétaire (Al Ssakab Racing), entraîneur (Elomari Mohammed)

- Prix Vichy : cheval gagnant (Misteriously), propriétaire (Tajeddine Siham), entraîneur (Zinoune Abdelwahed)

Résultats Journée 2 :

- Prix Jockey Club of Turkey : cheval gagnant (Habibi Grine), propriétaire (Karimine M'Hammed), entraîneur (Lermyte)

- Prix The President of the UAE Club : cheval gagnant (Fateenah), propriétaire (Ecuries Royales d'Oman), entraîneur (Sanchez)

- Grand Prix SAR le Prince Moulay Rachid : cheval gagnant (Mazadi De Piboul), propriétaire (Mezy Marcel), entraîneur (Bernard)

- Grand Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan : cheval gagnant (Nour Hady), propriétaire (Ecurie Zakaria Hakam), entraîneur (Eric Legrix Pascal Manuel)

- Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI : cheval gagnant (Vica Grine), propriétaire (Karimine M'Hammed), entraîneur (Lermyte)

- Prix de l'ARMECPSA : cheval gagnant (Amen Grine), propriétaire (Karimine M'Hammed), entraîneur (Lermyte)

La Société Royale d'Encouragement du Cheval est une entreprise publique créée en 2003 sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts. Forte d'un business model unique au monde, la SOREC poursuit les missions suivantes : l'encadrement de l'élevage et l'amélioration des races de chevaux dans les Haras Nationaux, l'organisation des courses de chevaux dans les hippodromes, la gestion des jeux hippiques, ainsi que la réalisation et l'exploitation des infrastructures hippiques.

Poursuivant l'ambition de positionner la Filière équine en tant que Moteur de Développement en Milieu Rural, la SOREC oriente son action sur la valorisation des races et sur les monétisations des utilisations du cheval afin d'accompagner l'émergence d'écosystèmes économiquement viables et financièrement indépendants.