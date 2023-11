Congo-Brazzaville: Sécurité routière - Le port du casque rendu obligatoire pour les motocyclistes

Dans une déclaration délivrée à l'occasion de la 12e Journée africaine de la sécurité routière, le gouvernement, par le biais du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Sayi, invite les motocyclistes et passagers au port obligatoire du casque de protection afin de réduire tant soit peu le taux croissant des traumatismes dus aux accidents de la route.

Placée sur le thème « Faisons du port du casque de protection à moto, une obligation citoyenne pour réduire les risques de décès et de traumatismes dus aux accidents de la route », la commémoration de la 12e Journée africaine de la sécurité routière est une occasion de conscientiser et sensibiliser tous les acteurs autour de la question.

Selon le ministre Honoré Sayi, la question sur la sécurité routière reste une préoccupation du gouvernement qui s'emploie, à travers ses organes techniques, à coordonner les actions pour stabiliser puis réduire le nombre de décès imputables aux accidents de la route.

Au Congo, la mortalité due aux accidents de la route par les motocyclistes représente 12%. Un chiffre inquiétant d'autant plus que la prolifération des motocycles pour les activités de transport en commun ne cesse de prendre de l'ampleur.

A en croire le ministre, en 2021, sur 3 081 accidents de voie publique déclarés, 861 motos ont été impliquées pour 2 877 véhicules à quatre roues, soit 28% du total des accidents. En 2022, 890 motos ont été impliquées sur 2 998 accidents déclarés, soit 29,67% du total des accidents.

S'agissant des deux premiers trimestres de cette année en cours, sur 1375 accidents de voie publique déclarés, on a dénombré l'implication de 245 motos, soit 18% du total des accidents et plus de la moitié des conducteurs ou passagers y décèdent.

Des chiffres très alarmants qui, selon le ministre de tutelle, nécessitent une prise de mesures drastiques pour y remédier. « Il ne sera plus jamais toléré la circulation à moto de tout citoyen conducteur ou passager, civil ou militaire, sans casque de protection; la vente d'une moto sans casque ne sera plus tolérée; l'immatriculation obligatoire des motos et l'obtention d'un permis de conduire de la catégorie concernée sont rendues obligatoires pour tout conducteur de moto ainsi que le brevet militaire pour les motocycles militaires ; l'assurance obligatoire pour toutes les motos de plus de 125cm3 de cylindrée », a fait savoir le ministre.

Bien que le Congo a pour code de la route celui de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le constat est tel que nombreuses des dispositions ne sont pas appliquées, à savoir la législation en matière du port de casque de protection à moto. D'après le ministre, elle est très faiblement appliquée au Congo. « ... La police et la gendarmerie ont été instruites à faire appliquer la législation existante en matière de port obligatoire du casque de protection à moto. Aussi, les services de la direction générale des transports terrestres organiseront des formations à la conduite des motos. Cette action devra se pérenniser dans le temps », a expliqué le ministre Honoré Sayi.