Angola: Le Président de la République réitère l'intention de renforcer la coopération avec l'Espagne

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé lundi, à Luanda, l'intention de l'Angola de continuer à mettre en oeuvre des actions visant à renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération avec le Royaume d'Espagne.

Selon un message de félicitations pour l'investiture de Pedro Sánchez comme président du gouvernement espagnol, João Lourenço espère que les efforts conjoints produiront des fruits tangibles, mutuellement avantageux et correspondants aux intérêts des deux peuples.

Le Chef de l'État angolais espère que dans les quatre prochaines années, le nouveau gouvernement sera en mesure de conduire avec succès les destinées de la nation espagnole.

João Lourenço espère que le bien-être des citoyens du Royaume d'Espagne, ainsi que la stabilité et le progrès de ce pays européen soient garantis, en ces temps incertains.

Les relations entre l'Angola et l'Espagne remontent à la période postindépendance et sont marquées par de forts liens d'amitié et de coopération dans les domaines les plus variés, tels que les infrastructures électriques, l'enseignement universitaire, la santé, les transports, la géologie, le traitement des eaux, la pêche, les technologies de l'information, le tourisme et l'industrie, entre autres.

La coopération entre l'Angola et l'Espagne s'est renforcée dans le secteur des affaires, avec la présence d'entreprises espagnoles en Angola, ce qui a conduit les deux pays à définir un nouveau cadre de priorités stratégiques et à renforcer la relation de coopération bilatérale pour atteindre des niveaux de plus en plus avantageux.

Les données disponibles montrent que le volume des importations de l'Angola vers l'Espagne a atteint 211.284.522,42 dollars en 2022. Les exportations ont été d'environ 2.386.309.430,43 dollars, également la même année.