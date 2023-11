Sénégal: Ces jeunes qui veulent diriger le trône

Au Sénégal, à l’approche de l’élection présidentielle du 25 février 2024, une nouvelle vague de jeunes candidats s’est révélée au grand jour. Il s’agit de Pape Djibril Fall journaliste et leader du mouvement Les Serviteurs, Anta Babacar Ngom, entrepreneure et Directrice générale du Groupe SEDIMA, par ailleurs Présidente du mouvement Alternative pour la relève Citoyenne (ARC), Thione Niang entrepreneur, conférencier et initiateur de Jeuf Zone et récemment Bassirou Diomaye Faye désigné candidat par le parti l’ex-Pastef suite à la persistance des déboires judiciaires qui compliquent la réintégration d’Ousmane Sonko dans le fichier électoral.

En effet, la prochaine présidentielle a pris une nouvelle tournure, c’est-à-dire la tendance des jeunes à s’engager dans le combat politique et aspirent ainsi à prendre les rênes du pouvoir. Un lourd fardeau ou pari risqué, va-t-on dire, pour être à la tête d’un pays où les opposants sont voués à subir un supplice pour atteindre leurs objectifs.

L’exemple d’Ousmane Sonko, chef incontesté de l’opposition du régime en place en est la preuve. Il a commis la seule erreur de manifester sa volonté de changer le système actuel de gouvernance qu’il a qualifié de « corruptible et vicieux ». Résultat, il a subi tous les supplices imaginables en passant par l’épisode « sweet beauty » et des plaintes pour diffamations, troubles à l’ordre public, incitations à la violence et appel à l’insurrection. Cause pour laquelle, il séjourne depuis le 28 juillet 2023 entre la Maison d’Arrêt et de Correction de Dakar et la pavillon spéciales de l’hôpital principal.

Par conséquent, ces jeunes aspirants à la Haute magistrature de l’Etat doivent avoir les épaules assez larges pour faire face à ce monstre d’Etat qui est un farouche adversaire. « Heavy is a crown » comme disait les américains, c’est-à-dire que la couronne est lourde à porter. Dès lors, avoir une armada de ressources est impérative pour cette jeunesse débordante d’ambitions.

Le parrainage, le premier blocus d’avant-guerre

Vouloir n’est pas pouvoir, dans un pays comme le Sénégal ou le parrainage électoral est la première ligne droite à franchir avant la validation de la candidature. En effet, les candidats à la magistrature suprême doivent obtenir le soutien de 0,6% du fichier électoral, de treize députés ou de 120 maires et présidents de conseil départemental.

Cependant le leader du mouvement Les Serviteurs et la reine de l’agroalimentaire Anta Babacar Ngom sont à la course de parrains pour atteindre le nombre attribué pour franchir cette phase, qu’on va qualifier de phase test pour eux. A cet effet, leur combat principal pour cette première participation est de lever ce blocus qui leur sert d’adversaire.

Par ailleurs, Bassirou Diomaye Faye, candidat des Patriotes peut espérer bénéficier des parrains d’Ousmane Sonko, qui attendaient le feu vert pour s’attaquer au plan B pour ainsi dire que la guerre n’est pas encore fini. Auront-ils assez de parrains pour le combat final ou du moins seront-ils à la hauteur d’affronter cet Etat stratège qui ne cesse de damer ces adversaires ? Le temps nous le dira bientôt, c’est une nouvelle brèche qui s’ouvre pour Les Patriotes.

En ce qui concerne PDF et la reine de l’agroalimentaire, c’est une course folle au sablier qui est en face d’eux. Ils ont l’obligation de passer d’abord l’étape du parrainage pour oser rêver participer à une aventure qui s’annonce épique.