Niger: Proximité, affection, accompagnement continu pour l'estime de soi des enfants aveugles

Dosso — "Se rapprocher des enfants aveugles, entrer dans leur monde, comprendre leur silence et leur discrétion, leurs peurs, l'isolement dans lequel ils vivent... nous a profondément marqués et nous consacrer à eux, en plus d'être un privilège, nous le considérons comme une vocation sacerdotale".

Le père Rafael Casamayor raconte le contexte difficile dans lequel vivent tant de mineurs malvoyants dans la communauté de Dosso où il est engagé comme missionnaire. Au Niger, 10% de la population souffre d'un handicap, le plus souvent visuel, dû à une mouche responsable de la maladie appelée onchocercose.

"Notre but, a déclaré le prêtre de la Société des missions africaines, est qu'ils parviennent à la plus grande autonomie possible grâce à l'éducation, à la formation spécialisée et aux soins médicaux, dans la mesure de nos possibilités, et qu'ils puissent ainsi s'intégrer dans une société dont ils étaient exclus auparavant.

"Nous ne sommes pas des experts de ces troubles mais nous essayons de trouver des solutions à leurs préoccupations, de raviver leur espoir, leur joie, mais aussi celle de leurs parents en leur exprimant notre amitié et notre proximité. La moindre attention à l'égard de ces enfants se traduit par un large sourire, ils semblent s'ouvrir comme une fleur."

"Au début de nos activités, les enfants malvoyants nous racontaient leur histoire, comment leurs parents les négligeaient souvent, ne faisaient pas attention à eux, les considéraient comme une malédiction, les maintenaient isolés avec la perspective qu'ils deviennent un jour des mendiants dans l'indifférence de la société.

Dans le passé, ils devaient parcourir des kilomètres à pied pour se rendre à l'école, si bien que la plupart d'entre eux ont dû abandonner l'école en raison de leur handicap et de la situation financière de leurs parents.

"Pour pallier cette situation, avec l'association Zankey Handuriya (l'étoile des enfants) de Dosso (voir Fides 1/12/2022), nous leur avons fourni un moyen de transport, nous avons organisé une cantine scolaire où ils peuvent s'arrêter après les cours. En plus de l'assistance médicale et ophtalmologique de base, nous leur offrons une formation, essentielle pour qu'ils puissent se prendre en charge : de la mobilité et de l'orientation, à l'étude et au perfectionnement de la méthode braille, à l'utilisation d'ordinateurs et d'iPhones, à la musique et à diverses activités manuelles."

"Les enfants que nous connaissions étaient craintifs, repliés sur eux-mêmes, tristes, raconte le missionnaire, mais après quelques mois de formation et d'intégration au groupe de camarades et à l'équipe de formation, nous les voyons complètement transformés : communicatifs, souriants, heureux et avec beaucoup plus d'estime de soi. Bien sûr, ils sont toujours aveugles, mais ils ont beaucoup gagné en autonomie et espèrent continuer à progresser, en se sentant utiles dans la société grâce à leur engagement et à leur persévérance. Pour nous, c'est une source de joie et de fierté de voir ces enfants tous les matins avec la gaieté qu'ils communiquent et la détermination qu'ils mettent à apprendre, à s'améliorer à chaque fois".

Zankey Handuriya s'adresse aux enfants aveugles âgés de 6 à 18 ans, la plupart issus de familles très pauvres, actuellement âgés d'une cinquantaine d'années. Il est mis en oeuvre par les missionnaires avec des volontaires locaux à Gaya et Dosso, où une cinquantaine d'aspirants les ont rejoints et qui, selon le père Rafael, "sont une bénédiction qui assure la continuité du projet".