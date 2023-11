Afrique de l'Est: La 'guerre oubliée' au Soudan se complique, surtout au Darfour

Khartoum — La guerre oubliée du Soudan s'aggrave après que deux formations armées du Darfour, restées neutres jusqu'à présent, ont déclaré s'être rangées du côté de l'armée contre les Forces de Soutien Rapide (FSR).

Le 17 novembre, le ministre des finances, Jibril Ibrahim, chef du Mouvement pour la justice et l'égalité (JEM), et Minni Arko Minawi, gouverneur du Darfour et chef du Mouvement/Armée de libération du Soudan (SLA/M), ont annoncé l'intention des groupes qu'ils dirigent de rejoindre l'armée régulière, accusant les FRS de commettre des atrocités au Darfour.

Minawi dit avoir compris l'importance d'abandonner la neutralité après avoir acquis la conviction que "le but de la guerre est de diviser le Soudan".

Jibril Ibrahim a déclaré lors d'une conférence de presse que son organisation "avait adopté une position de neutralité au début de la guerre pour servir de médiateur", mais il a accusé le RSF de "tenter de fragmenter et de diviser le pays en collaboration avec des milices et des mercenaires étrangers pour mettre en oeuvre un programme étranger".

La guerre civile au Soudan a éclaté le 15 avril avec un affrontement entre l'armée régulière et les miliciens du RSF. Les combats se sont concentrés dans et autour de la capitale Khartoum, ainsi qu'au Darfour, la région de l'ouest du pays d'où sont originaires les membres du FSR. Jusqu'à présent, la plupart des autres groupes armés du pays s'étaient abstenus de participer aux combats entre les deux factions.

La décision du JEM et du SLA/M de rejoindre l'armée a été critiquée par une autre formation active au Darfour, le SPLM-N Revolutionary Democratic Current (RDC), qui a déclaré dans un communiqué que "leur position est une extension de leur opposition à la démocratie et à la révolution de décembre, et de leur soutien au coup d'Etat du 25 octobre, dont la guerre du 15 avril est une conséquence directe". Le coup d'État du 25 octobre, mené conjointement par l'armée et le FSR, a éteint les espoirs d'une avancée démocratique au Soudan, avec la formation d'une junte militaire dont les désaccords internes ont dégénéré en guerre civile.

Un autre événement inquiétant est l'attaque qui a fait 32 morts à Abyei, une zone frontalière disputée entre le Soudan et le Sud-Soudan, riche en pétrole. Cette attaque a été dénoncée par Bulis Koch Aguar Ajith, ministre de l'information d'Abiye et porte-parole sud-soudanais pour la région, dans un communiqué publié dans la soirée du dimanche 19 novembre, selon lequel l'assaut a été commis par une faction Dinka contre une faction rivale. Abyei a un statut administratif spécial, régi par une administration composée de fonctionnaires nommés par Juba et Khartoum. La proximité des combats à Abiye risque de déstabiliser cette région déjà fragile, alors que la crise en cours au Soudan a "effectivement suspendu" les pourparlers entre les deux pays sur ce territoire disputé de longue date, a averti le responsable de l'ONU pour la région.

Le conflit soudanais risque donc d'impliquer les États voisins, tandis qu'un scénario "libyen" se profile avec la formation de deux gouvernements se disputant le contrôle du pays..

La seule voix à rappeler le drame du Soudan est celle du Pape François, qui a déclaré après l'Angélus du dimanche 12 novembre : "Depuis plusieurs mois, le Soudan est en proie à une guerre civile qui ne montre aucun signe d'apaisement et qui fait de nombreuses victimes, des millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et réfugiées dans les pays voisins, et une situation humanitaire très grave. Je suis proche de la souffrance du cher peuple soudanais et je lance un appel sincère aux dirigeants locaux pour qu'ils facilitent l'accès de l'aide humanitaire et, avec la contribution de la communauté internationale, pour qu'ils œuvrent en faveur de solutions pacifiques. N'oublions pas nos frères qui sont dans l'épreuve !