Afrique: La Première dame partage des mesures contre les violences sexuelles

Luanda — La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a partagé ce week-end, à Freetown, capitale de la Sierra Leone, les politiques et mesures de prévention élaborées et adoptées par le Gouvernement angolais pour prévenir et combattre la violence sexuelle contre les enfants.

Dans son intervention lors des journées commémoratives du 1er anniversaire de la Journée mondiale des Nations Unies pour la prévention et la guérison de l'exploitation, des atteintes et des violences sexuelles visant les enfants, Ana Dias Lourenço a souligné, en particulier, la tendance à la régression des cas signalés d'abus sexuels et viol en Angola depuis 2021, avec l'entrée en activité du service SOS-Criança (SOS-Enfant), anonyme, gratuit et confidentiel.

Ana Dias Lourenço a également mentionné les résultats obtenus avec la Campagne nationale de prévention et de lutte contre la violence sexuelle contre les enfants, lancée en mars 2021, en plus d'autres mesures politiques de l'Exécutif angolais.

Selon Ana Dias Lourenço, grâce à cette campagne, les enfants et les familles reçoivent des informations sur les mécanismes existants pour leur protection.

La Première Dame de la République a profité de la tribune pour lancer un appel aux efforts de tous pour réduire et éliminer le phénomène des violences sexuelles contre les enfants afin que les enfants africains puissent avoir un avenir radieux.

Ana Dias Lourenço a souligné l'importance de la prévention et de la guérison des enfants victimes d'abus et de violences sexuelles.

Durant sa présence, Ana Dias Lourenço a visité un hôpital en construction, d'une capacité de 600 lits, pour le traitement et l'accompagnement des victimes d'abus et de violences sexuelles.

L'infrastructure hospitalière est construite avec le soutien de la Fondation Maada & Fátima Bio, appartenant à la Première Dame de Sierra Leone.

Elle a également participé à un culte oecuménique dédié à l'événement, au cours duquel les personnes présentes ont prié en faveur des enfants victimes d'abus et de violences sexuelles, en plus de présenter les témoignages de certaines victimes lors de la cérémonie.

La Journée mondiale des Nations Unies pour la prévention et la guérison des victimes d'exploitation, d'abus et de violences sexuelles, approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 7 novembre 2022, résulte d'une proposition de la Première Dame de Sierra Leone, approuvée par ses homologues africains, vu le nombre élevé de violations des droits des enfants, notamment l'exploitation, les abus et les violences sexuelles.