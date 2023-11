Angola: L'exemption de visa stimule le tourisme - Directeur d'Infotur

Luanda — Le directeur général de l'Institut de Promotion Touristique (Infortur, sigle en portugais), Afonso Vita, a déclaré lundi, à Luanda, que l'exemption de visa touristique pour les citoyens de 98 pays dynamiserait le secteur, ouvrirait des opportunités de collecte de revenus et générerait davantage d'emplois.

Le responsable, qui parlait à l'Angop, dans le cadre du Forum Bitur Angola, a déclaré que cette ouverture pour le pays est une garantie de durabilité économique et d'opportunités d'affaires.

« Avec l'avalanche de plus de touristes entrant dans le pays, cela signifie qu'il y aura plus de travail, en même temps que cela permettra de collecter plus de revenus, à travers les hôtels, les agences de voyages et les devises avec lesquelles le tourisme pourra récupérer plus rapidement » , a-t-il assuré.

Depuis 29 septembre 2023, les citoyens de 98 pays, en particulier ceux de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), à l'exception de la Guinée-Bissau, sont exemptés de visa touristique pour entrer en Angola.

Selon le décret présidentiel, 35 des pays exemptés appartiennent au continent européen, dont 16 appartiennent aux Caraïbes et au Pacifique. La liste des pays exemptés comprend également 11 pays d'Asie et huit du continent américain.

Selon Afonso Vita, en 2022, 159.000 touristes de diverses nationalités sont entrés dans le pays, mais maintenant, l'ouverture de l'aéroport Dr. António Agostinho Neto, le 10 novembre, est « aussi un élément important qui change l'histoire du tourisme en Angola".

Pour sa part, le président de l'Association des hôtels et restaurants d'Angola (AHARA), Ramiros Barreira, a souligné que le tourisme est un domaine fondamental pour développer et donner plus de dynamisme à la création de nouveaux emplois directs et indirects.

Il a souligné qu'en 2013, le pays comptait au moins 223.000 emplois dans le secteur de la restauration, mais les dernières statistiques tournent autour de 160.000 emplois.

« Si nous dynamisons le secteur du tourisme, le rôle de l'industrie, de l'hôtellerie et de la restauration, dans les années à venir, sera très important et nous pourrons considérablement atténuer les besoins que nous avons en termes d'emploi. Cela sera important pour l'économie angolaise», a-t-il estimé.