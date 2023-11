Afrique: Luanda, capitale de la culture de la paix

Luanda — La ville de Luanda, capitale angolaise, deviendra, entre les 22, 23 et 24 de ce mois, la capitale africaine de la culture de la paix, en accueillant la 3ème édition du Forum Panafricain pour la Culture de la Paix.

Pendant trois jours, les participants aborderont, en six panels, les thèmes « Les jeunes, acteurs de la promotion de la culture de paix et des transformations sociales sur le continent - Dialogue de haut niveau », « La technologie et l'éducation comme outils pour parvenir à l'égalité des genres », « Le rôle des femmes dans les processus de paix, de sécurité et de développement », « Le processus de transformation des systèmes éducatifs : pratiques innovantes et financements dans le contexte africain », « Les défis et opportunités de l'intégration du continent africain et les perspectives de croissance économique » et « Défis éthiques, impacts, adaptation et vulnérabilité liés au changement climatique ».

L'événement, co-organisé par l'Angola, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'Union africaine (UA) réunira des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des jeunes africains.

Au cours de la réunion, les participants se concentreront sur les défis de construire des ponts entre les générations dédiées à une Afrique en paix, ainsi que de captiver les jeunes à contribuer efficacement, à moyen et long terme, au Mouvement panafricain pour une culture de paix et de non-violence.