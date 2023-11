Congo-Kinshasa: Collation des grades académiques à l'UCCM - L'Ingénieur Jerry Biangani et le Professeur Léopold Kilembe promettent de faire de leurs étudiants l'épicentre de leur propre formation

La cour de l'Université Chrétienne Cardinal Malula a servi de cadre, samedi 18 novembre dernier, à la cérémonie de collation des grades académiques à l'intention des étudiants finalistes de la "dite" université, tant ceux de graduat que ceux de licence.

L'Ingénieur Jerry Biangani était, en sa qualité d'Administrateur Gestionnaire de cette alma mater bâtie sur un sol riche en matières grises, parmi ceux qui ont pris la parole de contextualisation de ce grand événement.

Dans son discours qui a eu lieu après le mot du Recteur, le Professeur Léopold Kilembe, qui, à son tour, a précédé le rapport du C.T. Alphonse Mabaya, en sa qualité de Secrétaire Général Académique, Monsieur l'Administrateur Gestionnaire a tenu à rassurer aux familles, amis et connaissances des lauréats venus nombreux pour les congratuler, que l'UCCM ne ménagera aucun effort pour continuer à produire des diplômés capables de répondre aux défis du développement de la République Démocratique du Congo.

C'est dans ce même ordre d'idées qu'il a rendu un vibrant hommage à toutes les autorités académiques, scientifiques et administratives pour leur abnégation, leur dynamisme et leur esprit de collaboration sans désemparer, qu'il a avoué avoir prévalu à la réussite de l'exercice académique 2022-2023.

%

C'est durant le "dit" exercice, faut-il le souligner, que l'Université Chrétienne Cardinal Malula a procédé à l'arrimage de ses enseignements sur le système LMD, lequel évolue encore, jusqu'à nouvel ordre, en parallèle avec l'ancien système qui disparaîtra d'ici peu.

"A ce propos, nos enseignants ont été formés pour comprendre et approfondir les passages des cours magistraux aux cours magistraux interactifs", a-t-il fait savoir avant de tirer les choses au clair sous le regard approbatif du Recteur :

"Désormais, les professeurs deviennent des encadreurs et l'étudiant reste l'épicentre de sa propre formation".

Voilà ce qui justifie la nomination, naguère, au sein du corps académique de l'Université Chrétienne Cardinal Malula, d'un Secrétaire Général chargé de la Recherche, en la personne du Professeur Alain Yele-Yele.

"Selon l'instruction de la tutelle, nous avons nommé un Secrétaire Général à la Recherche pour suivre l'évolution de la recherche à l'UCCM. Il en est de même pour les étudiants, car la devise de LMD repose sur trois piliers, à savoir : l'enseignement, la recherche et le développement", a-t-il expliqué avant d'inviter Monsieur le Recteur et ses collaborateurs à y veiller par l'organisation trimestrielle des journées scientifiques. C'est en vue, faut-il le relever, du renforcement des capacités, mais aussi pour la production de nouveaux savoirs et leur mise en application en faveur de la résolution des problèmes auxquels se trouve confrontée à l'heure actuelle la société congolaise. C'est comme qui dirait : "Il n'y a pas université sans cité".

A la communauté estudiantine restante, l'Administrateur Gestionnaire de l'Université Chrétienne Cardinal Malula a rassuré que l'UCCM, à l'instar des exercices passés, doit convenablement fonctionner sur base d'un développement harmonieux de toutes les activités inscrites dans le calendrier académique 2023-2024.

La fin du discours de l'A.G., faut-il le souligner, a donné lieu au déroulement de l'événement proprement dit, entendez : la tant attendue collation des grades académiques.

Foi sur le rapport du S.G. Académique ci-haut évoqué, 230 étudiants, toutes facultés ou départements confondus, ont obtenu avec succès leurs diplômes respectifs, à raison de 163 pour le Graduat et 67 pour la Licence. Parmi eux, ceux des Sciences sociales (Sociologie de Développement, Sciences Politiques et Administratives, Relations Internationales, Sciences de l'Information et de la Communication), ceux des Sciences juridiques (Droit privé judiciaire, Droit économique et social, Droit publique interne et international) et, enfin, ceux des sciences économiques et Gestion (Economie et Finances, Informatique de Gestion, Environnement et Développement durable).

Le C.T. Alain Musangu a été parmi ceux qui ont lu les noms des lauréats, du moins pour sa part, ceux du département des Sciences de l'Information et de la Communication, département dont il assume la "chefferie" ; le Secrétaire Général Académique a proclamé les résultats de tous les diplômés, chacun au regard de son département ; le Recteur, en vertu des prérogatives lui reconnues, leur a conféré, chacun en "ses titre et qualité respectifs", les tant attendus grades académiques et, enfin, l'Administrateur Gestionnaire leur a, en dernier ressort, remis en mains propres, les tant rêvés "papiers".

Wilson Kiyunga, dans sa toge de nouveau licencié en Droit, a été désigné par ses camarades, toutes facultés confondues, pour lire leur mot de remerciement à l'intention des autorités académiques. Il a mis à profit cette occasion qui s'est offerte pour prier ses co-lauréats de bien vouloir représenter valablement l'UCCM partout où ils se retrouveront dans le cadre de leur vie professionnelle.

Reste à souligner que toutes les déclarations ci-haut évoquées ont été rendues possibles grâce au travail de distribution de la parole qu'avait en charge le Chef des Travaux Rigobert Nsimba, Secrétaire facultaire Sciences sociales et Assistant du Recteur.

Il y avait parmi d'autres figures de proue présents à ce grand événement, allusion faite, à l'UCCM, le Secrétaire Général Administratif, Charly Kuzumisa ; le Professeur Fanfan Longa, Vice-doyen et Chef de département Relations Internationales ; le Chef des Travaux Patrick Mabusi, Appariteur ; le C.T. Justin Mboyo, Secrétaire para-académique ; l'Assistant Tharcisse Mukendi, Secrétaire Facultaire Sciences Juridiques.