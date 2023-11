Tunisie: 36e édition du Marathon Comar - Sous le signe de la solidarité avec la Palestine

Créé en 1986, le marathon Comar de Tunis-Carthage s'est imposé comme un rendez-vous sportif annuel qui draine plus de 5 mille athlètes, amateurs et professionnels tunisiens et étrangers.

Dimanche 3 décembre 2023 aura lieu la 36e édition du marathon Comar, un rendez-vous sportif devenu incontournable au fil des ans qui s'allie à la culture et au respect de l'environnement. Le comité d'organisation n'a pas programmé de festivités pour cette édition qui se limitera aux quatre épreuves sportives et des activités culturelles, et ce, en signe de solidarité avec le peuple palestinien en général et les martyrs de Gaza plus particulièrement sans pour autant se désengager de la cause environnementale, a annoncé son président, Lotfi Ben Haj Kacem, lors de l'ouverture de la conférence de presse organisée hier à Tunis en présence de représentants des ministères de l'Intérieur, de la Jeunesse et des Sports, de la Fédération tunisienne d'athlétisme ainsi que les représentants des médias.

Le Marathon change de parcours

Créé en 1986, le marathon Comar de Tunis-Carthage s'est imposé comme un rendez-vous sportif annuel qui draine plus de 5 mille athlètes, amateurs et professionnels tunisiens et étrangers qui viennent prendre part aux quatre courses, à savoir le marathon (42,195 km), le semi-marathon (21,1 km); la course pour tous (5 km) et le Kids marathon (course pour enfants). C'est le seul événement labéllisé par la Fédération internationale d'athlétisme et inscrit au calendrier international. Le Marathon (42,195 km), représente le Championnat de Tunisie d'athlétisme.



La dernière édition du Marathon a réuni plus de 5700 participants, 986 étrangers et une trentaine de nationalités. Pour ce qui est de cette 36e édition, 1653 participants se sont déjà inscrits au marathon et jusqu'à la date du 16 novembre, 405 étrangers et 23 nationalités.

La bonne nouvelle pour cette année, le parcours du marathon a été changé avec l'aval du ministère de l'Intérieur. C'est un parcours plus attrayant, a mis en exergue Lotfi Ben Haj Kacem . Les marathoniens vont passer par le lac 0; lac1, lac2, Carthage, La Goulette et l'arrivée comme d'habitude est prévue à l'avenue Habib Bourguiba, alors que les autres courses ont gardé le même parcours. Il est utile pour les citoyens de prendre en considération ce nouveau parcours dimanche 3 décembre et de ne programmer ni activités ni déplacements dans ces zones.

Circuit homologué et sécurité assurée

Le représentant du ministère de l'Intérieur a évoqué les préparatifs et réunions tenues visant à assurer le déroulement de cette édition dans les meilleures conditions, notamment sur le plan sécuritaire avec la prise en considération du nouveau parcours pour le marathon.

Notons que le circuit est bien évidemment homologué, plat, et fermé à la circulation. Il a été mesuré par des experts agréés relevant de la Fédération tunisienne d'athlétisme et il est aussi bien sécurisé par les agents du ministère de l'Intérieur. La surveillance médicale est bien assurée et par une antenne médicale aux points de départ et d'arrivée .

Les inscriptions sont déjà ouvertes en ligne sur le site www.marathon.comar.tn jusqu'au mercredi 29 novembre 2023, ceci sans compter bien évidemment la possibilité de s'inscrire au siège de Comar assurances à Tunis du 20 novembre jusqu'au 1er décembre.

Le président de la commission s'est attardé sur l'engagement du marathon Comar dans la cause environnementale et plus particulièrement le reboisement des forêts incendiées. Exposant quelques chiffres, il a ajouté qu'en 2021 plus de vingt mille arbres ont été plantés et en 2022 ce chiffre a nettement augmenté pour atteindre 33794 arbres avec la collaboration de l'association Tounes Clean up. Les fonds collectés à travers la participation à toutes les courses seront investis dans le reboisement des forêts.

Incontestablement, cet événement est susceptible d'encourager les jeunes et moins jeunes à faire du sport au moment où les statistiques sonnent l'alerte face à un taux très élevé de Tunisiens qui ne pratiquent aucune activité sportive. Ce taux est estimé, selon l'Observatoire national du sport à 84% .