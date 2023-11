Congo-Kinshasa: Vérifier le nom dans le fichier électoral et identifier son bureau de vote, Elections 2023 - Denis Kadima annonce le lancement de l'application « CENI-Mobile »

Le président de la CENI annonce, par un message rendu public dernièrement, le lancement de l'application « CENI-Mobile », dans les tout prochains jours. L'application aura pour but de permettre aux électeurs de vérifier l'existence de leur nom dans le fichier électoral ainsi que d'identifier leur bureau de vote depuis la maison.

«Dans le souci d'améliorer la participation aux élections du 20 décembre 2023 et de faire respecter le droit légitime de chacun de voter, la CENI va, dans les tout prochains jours, mettre à la disposition des électeurs une application dénommée "CENI-Mobile" pour leur permettre de vérifier leurs noms dans le fichier électoral. Les électeurs pourront également identifier leur bureau de vote à partir du confort de leur maison », précise Kadima.

En plus de cela, il a fait remarquer que si un cas d'omission est constaté, l'électeur peut le signaler via l'application et la CENI pourra le rechercher dans sa base des données centrale et lui assigner, à travers une notification, son bureau de vote dans les 24 heures qui suivront.

Dans le même ordre d'idées, son message certifie sur l'évolution normale de son plan de déploiement de la logistique électorale, conformément à son programme. « Sur la question relative à l'acquisition et au déploiement du matériel électoral, la CENI rassure l'opinion sur l'évolution normale de son plan de déploiement conformément à son programme et stratégie arrêtés à cette fin. La logistique électorale étant de l'attribution propre de la CENI, il est recommandé aux candidats de se préoccuper plus de leur campagne électorale».

Par ailleurs, par rapport aux électeurs vivant dans les territoires encore en proie à l'insécurité, entre autres Masisi, Rutshuru et Kwamouth, la CENI note que cette question ne relève pas de sa compétence. Toutefois, elle s'est préparée à organiser les opérations d'identification et d'enrôlement dans ces 3 territoires une fois que les conditions sécuritaires seront réunies.