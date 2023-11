Sénégal: Ndiaganiao/Journée mondiale des toilettes - Serigne Mbaye Thiam fait le bilan de l'accès aux latrines

Sergine Mbaye Thiam, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, et docteur Téning Sène, la mairesse de la commune de Ndiaganiao et Directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture, ont participé à la célébration de la Journée mondiale des toilettes autour du thème : «Accélérer le changement». Un état des lieux a été fait sur le niveau d'utilisation des toilettes à l'échelle planétaire. Après une réalisation de 2425 latrines, entre 2021 et 2023 dans la région de Thiès, une projection de 70.000 latrines est faite à l'échelle nationale, dans les années à venir. La mairesse de Ndiaganiao a fait part de la volonté d'un accès universel à l'eau potable et aux latrines.

Sergine Mbaye Thiam, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, a rappelé que «des milliards de personnes, dans le monde, sont sans toilettes adéquates». En effet, «le rapport conjoint Oms/Unicef 2023 estime qu'ils sont 3,5 milliards et que 419 millions de personnes font leurs besoins en plein air». A l'en croire, le même rapport estime à 2 milliards les gens dans le monde ne disposant pas d'une installation de base pour se laver les mains à l'eau et au savon à la maison.

A ce bilan s'ajoute un autre constat macabre : la mort de 829.000 personnes de pays à faibles revenus ou intermédiaires, par an, suite à des maladies liées au manque ou défaut d'assainissement, d'eau potable et d'hygiène. Dès lors, la nécessité de disposer de toilettes décentes à des fins d'amélioration du cadre de vie et de la préservation de la santé de tous constitue un motif de plaidoyer pour la sensibilisation, les décideurs, les partenaires techniques et financiers, la société civile et le grand public.

%

Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a insisté sur l'urgence du renforcement des acteurs dans la lutte contre la crise mondiale de l'assainissement. Il a appelé à parer au plus pressé, en quintuplant les actions menées, selon Onu-Eau, pour ne pas voir en 2030, trois milliards de personnes vivant sans toilettes sures et 1,4 milliards sans services d'hygiène de base.

Faisant le point sur les efforts entrepris au Sénégal, Sergine Mbaye Thiam a fait part d'une volonté gouvernementale, à travers des initiatives pour l'appui de ménages les plus démunis de disposer de toilettes améliorées. Ainsi, il a été rappelé la réalisation de 2425 latrines dans la région de Thiès, entre 2021 et 2023, en plus de 200 en construction dont 100 dans la commune de Ndiaganiao, 50 dans chacune des communes de Génienne et de Messène. Selon lui, entre 2011 et 2023, le taux d'accès à l'assainissement a été ramené de 63,3% à 88,9% en milieu urbain et de 34,3% à 62,2% en milieu rural, pour un taux d'accès global de 49,1 à 74,2%.

Revenant sur les campagnes de sensibilisation menées dans le cadre de l'Approche assainissement total piloté par la communicante (Atpc), il a rappelé les 5817 villages pour un lot de 1 800 000 personnes ayant abandonné la défécation en plein air. Le phénomène a connu un recul illustré de 5,5 points entre 2017 et 2022, allant de 17,6% à 12,1%. Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a aussi insisté sur le couronnement des efforts du Sénégal lors de la 7ième Conférence Africaine sur l'Assainissement et l'Hygiène tenue, courant novembre 2023, en Namibie, avec le «Country Achevions Ward» lui conférant la 1ière place en Afrique de l'Ouest et dans le peloton de tête continental.

Docteur Téning Sène, la mairesse de Ndiaganiao, a rappelé les efforts et réalisations dans sa commune en matière d'assainissement, d'accès à l'eau potable. La journée a été marquée, entre autres, par la mise à disposition d'une latrine à une concession de Thiandène. Le chef de la concession a salué une installation de haute portée car leur permettant une amélioration des conditions et du cadre de vie. Et le Collège d'enseignement moyen (CEM2) de Ndiaganiao a aussi bénéficiée de la construction d'un bloc sanitaire de 8 box réservés aux filles. Le ministre Serigne Mbaye Thiam a invité les bénéficiaires à un entretien permanent de ces installations.

En outre, selon elle, 82 toilettes ont été réalisées dans la commune, par le canal de la coopération décentralisée, des partenaires et le ministère de l'Education nationale. Elle a évoqué 12 rampes d'accès à l'eau potable, 22 kilomètres d'adduction d'eau en 300 branchements sociaux, à réaliser en relation avec l'Office des forages ruraux (Ofor).