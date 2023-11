Sénégal: Forum des entreprises de la commune de Rufisque-Est - La RSE comme solution aux problèmes des jeunes

La 1ère édition du Forum des entreprises de la commune de Rufisque-Est a été clôturée dimanche. Après trois jours de discussion, le forum ouvert vendredi a été l'occasion de voir comment utiliser la contribution de la RSE dans la résolution des problèmes de la jeunesse de Rufisque-Est.

Les rideaux sont tombés sur le Forum des entreprises de Rufisque. Une rencontre qui a réuni, pendant trois jours, une vingtaine d'entreprises établies dans le périmètre de la commune, des groupements d'intérêt économique et des associations de promotion féminine autour de la thématique de «La Responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) et sa contribution dans la résolution des problématiques de l'emploi des jeunes et de l'émigration clandestine».

Des ateliers de réflexion ont ainsi été organisés sur les deux sites choisis pour accueillir les travaux des panélistes qui ont planché sur les enjeux de la RSE. «La première édition du Forum des entreprises de Rufisque-Est est une opportunité pour discuter des problématiques de l'établissement des entreprises dans le territoire de notre commune, dans un climat socialement apaisé.

Aujourd'hui, le périmètre communal de Rufisque est une réalité, avec une vingtaine d'entreprises au moins. Ce qui lui permet d'avoir un avenir prometteur. Cette opportunité doit être saisie par les populations et les élus pour réfléchir sur l'employabilité surtout des jeunes, l'entreprenariat féminin avec une mise en relation avec les développeurs économiques», a expliqué Elimane Sakho Sembène, le maire de la commune.

%

Au cours des travaux, plusieurs sous-thèmes ont été abordés, sous la conduite du Comité de pilotage. Les réflexions ont porté sur l'Enjeu et la portée de la contribution des entreprises dans la mise en oeuvre du Plan de développement communal de Rufisque-Est. «Quelle stratégie adaptation ou d'atténuation... comment faire pour adapter cela par rapport aux besoins de la commune ? Parmi les sous-thèmes, il y a aussi Entreprises, Collectivités territoriales face aux défis de la formation et de l'employabilité des jeunes» a dit Abdoul Wane.

Dans son discours de bienvenue aux participants, à la cérémonie d'ouverture du forum, Mme Patricia Diagne, Présidente de la fondation Sococim a annoncé la création d'une nouvelle direction dans l'organigramme de la cimenterie, exclusivement dédiée à la RSE et confiée à une femme, pour montrer l'importance qui lui y est accordée.

Le forum a permis de trouver les voies d'un partenariat fécond entre la mairie et les entreprises, pour une prise en charge efficiente des problématiques de son développement économique et social, notamment le chômage des jeunes et l'émigration clandestine.