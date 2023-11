Sénégal: Arrestation du maire de la commune de Thiaroye sur mer - 4 mois sans salaire pour les agents, incertitude sur prochain budget, fournisseurs impayés .....

La marche de la commune de Thiaroye sur Mer est assombrie par l'arrestation du maire El Mamadou Ndiaye, suite à une supposée affaire d'escroquerie foncière. Les agents et l'administration locale sont plongés dans l'incertitude, n'ayant pas reçu de salaires depuis quatre mois. La détérioration de la situation financière est telle que même les fournisseurs de la commune peinent à recouvrer leurs fonds. L'adjoint au maire a fait face à la presse pour déplorer cette situation délétère.

Pis, le premier adjoint au maire exprime son inquiétude quant à l'élaboration du prochain budget, soulignant la gravité de la crise que traverse la commune. «Nous déplorons cette situation dans la mesure où, depuis que le maire est placé sous mandat de dépôt, ses avocats ont déposé des requêtes pour qu'il puisse, à partir de la prison, continuer à exercer pleinement ses responsabilités de maire. Ce que nous ne comprenons pas, c'est pourquoi le Procureur général lui ôte cette liberté», a d'emblée fait savoir Moustapha Sarr.

Ce dernier d'ajouter, dans la foulée, que le maire n'est pas condamné en première instance, il est juste en détention provisoire. «Il y a des maires qui sont mis en détention provisoire, avec des délits comme terrorisme, complot contre l'Etat et tout, mais ils continuent d'exercer leur responsabilité de maire», relève l'adjoint au maire qui poursuit : «Le parquet général a étouffé Thiaroye su Mer dans la mesure où nos agents qui sont des pères de famille sont restés quatre mois sans salaires ; notre administration ne peut payer ses fournisseurs ; on est en fin d'exercice budgétaire, on est dans une période de planification de budget et on est obligé de reporter les projets faits, presque ficelés, pour l'année 2024. Et pourtant les fonds sont disponibles, il ne nous manque que la signature du maire et c'est ce que le Procureur général nous refuse», a vociféré Moustapha Sarr.

Face à la presse, l'adjoint au maire lance un appel pressant à l'autorité judiciaire pour que le maire puisse recevoir son parapheur. Cette démarche est cruciale pour permettre à la commune de sortir de cette situation précaire. Il souligne l'urgence d'une résolution rapide de ce problème, afin de rétablir la stabilité financière et de garantir le fonctionnement normal des services municipaux.