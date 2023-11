Congo-Kinshasa: Violence dans le territoire de Malemba-Nkulu , Haut-Lomami - La CNDH condamne et appelle à des enquêtes nécessaires

A la suite des violences interethniques entre les ressortissants de Malemba-Nkulu et la communauté dite Kasaïenne qui s'y sont déroulées dans les journées de samedi 11 au lundi 13 novembre 2023, la Commission Nationale des Droits de l'Homme, CNDHn a, dans un communiqué rendu public le jeudi 16 novembre 2023, condamné fermement ces incidents et appelé les autorités Congolaises à initier des enquêtes nécessaires en vue d'identifier toutes les personnes impliquées.

Selon le communiqué de la CNDH, ces incidents d'une rare gravité risquent de plonger le pays dans une énième spirale de violences intercommunautaires, à l'instar des conflits entre les communautés Hema et Lendu dans la province de l'Ituri, de Teke et Yaka dans le territoire de Kwamouth dans la province de Maï-Ndombe, et Mbole et Lenga à Kisangani dans la province de la Tshopo.

C'est dans ce contexte qu'elle a invité les autorités tant nationales que locales à "prendre toute mesure de la situation et d'initier les enquêtes nécessaires en vue d'identifier toutes les personnes impliquées, de loin ou de près, dans cet escalade de violence, afin qu'elles répondent de leurs actes devant les instances judiciaires compétentes".

Et à la population de Malemba-Nkulu, la commission des Droits de l'Homme a appelé au calme et surtout à ne pas céder aux discours de haine, de xénophobie et d'incitation à la violence tribale qui pourraient plonger la province du Haut-Lomami dans une spirale de violence dont le pays n'a pas besoin à la veille des élections générales du 20 décembre 2023.

Elle a, par ailleurs, promis, et ce, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi organique n°13/11 du 21 mars 2023 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droit de l'Homme, de déployer dans les prochains jours des enquêteurs sur terrain en vue de documenter toutes les violations des droits de l'Homme ayant entouré ces tristes événements.

La CNDH a néanmoins rappelé que la situation s'est dégradée à la découverte, le dimanche 12 novembre 2023, du corps sans vie d'un motocycliste enlevé le samedi 11 novembre 2023 par deux brigands, présentés comme appartenant à la tribu Luba du Kasaï. En représailles, les collègues du motard tué vont s'en prendre aux ressortissants Kasaïens vivant à Malemba-Nkulu. Et d'après le communiqué, le bilan provisoire de ces affrontements fait état jusqu'ici de quatre personnes tuées, sept personnes blessées, des femmes violées et plusieurs maisons incendiées.