Congo-Kinshasa: A Kenge, Delly Sesanga promet de reconstruire le pays dans la dignité et l'unité

Le candidat numéro 4 à la présidentielle du 20 décembre, Delly Sesanga, a promis, lundi 20 novembre, de reconstruire le pays dans la dignité et dans l'unité. Il l'a dit au lancement de sa campagne électorale, dans la ville de Kenge, province du Kwango.

Le président du parti ENVOL a présenté sa vision basée notamment sur la refondation de la RDC.

« J'ai eu la vision appelée la refondation du Congo. La refondation du Congo veut dire que nous allons reconstruire notre pays dans la dignité et dans l'unité. Qu'est-ce que je vais faire, premièrement, restaurer la paix véritable dans l'est du pays et dans toutes les provinces. Deuxièmement, c'est relier nos provinces en construisant des routes. Je vais lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics », a annoncé Delly Sesanga.

Il a invité la population de Kenge, en particulier les jeunes, à rester vigilants et à tout faire pour empêcher toute tentative de fraude le jour des élections le 20 décembre prochain.

Il promet aussi de réduire le train de vie des institutions et les salaires des dirigeants:

« Autre chose qui ronge notre pays, c'est le tribalisme et le régionalisme, je vais combattre cela. Les militaires recevront un salaire digne, jamais je ne vais laisser les infirmiers et les médecins avec les salaires qu'ils reçoivent maintenant, jamais nos hôpitaux resteront dans leur état actuel. Si vous ne voulez plus de ce pouvoir de corruption et de détournement, si vous voulez l'unité au pays, si vous voulez que notre pays soit reconstruit comme partout ailleurs où les pays sont très bien construits et développés, vous devez me prêter mains fortes par la voie des élections ».