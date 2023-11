Cameroun: Yorick Nansi Nguetchouang, pionnier dans le fret à Paris

C'est le transitaire le plus en vue à Paris. Yorick Nansi Nguetchouang aide les familles parisiennes à transporter les colis vers les Cameroun, et du Cameroun vers la France. Après un grand succès dans ce domaine, il a développé d'autres activités dans les transports, les déménagements et l'imprimerie etc. l'Equipe de Camer.be l'a rencontrée et au cours d'un entretien, il nous parle de son activité au quotidien.

Bonjour monsieur Nansi, c'est la deuxième fois que nous vous contactons pour une interview, nous savons que vous êtes toujours entre deux avions, nous n'entrerons plus dans les détails des présentations, c'est pourquoi nous allons vous demander brutalement : que faites vous dans la vie ?

Dans la vie, je travaille, je voyage. Les deux sont liés, les voyages ne sont pas les voyages touristiques, ce sont des voyages d'affaires, je vais rencontrer des partenaires qui me confient des marchandises pour leur acheminement au Cameroun ou dans d'autres pays d'Europe. Pour ce qui est du fret, notre système est très rapide parce que chaque jour, nous sommes à l'aéroport pour expédier les colis, sur place au Cameroun, mes employés se chargent de sortir ces marchandises puis appellent les propriétaires pour le retrait.

Ryad, qui est le nom de ma société en France, se veut aujourd'hui celle la plus performante en la matière, par ailleurs pour les très grandes marchandises ou colis, nous faisons partir des conteneurs, après le groupage, il y a deux départs par mois pour ce qui est du transport maritime. En ce qui concerne le transport aérien les départs comme je l'ai dit plus haut, c'est tous les jours. Le délai de livraison, c'est deux jours maxi trois jours. Nous faisons partir tous les produits légaux après inspections, nous emballons devant le client, il peut filmer et avec cette disposition, il est sûr que son colis sera intact à destination.

Nous allons dire tel père tel fils puisque votre père a longtemps travaillé dans le domaine des transits.

Non, ce sont deux mondes, mon père s'occupait des bateaux, c'étaient des marchandises à grandes échelles et qui allaient pour alimenter tout un pays, c'était comme on dit l'exportation et l'importation, dont le résultat était le calcul du PNB ou du PIB, nous sommes une entreprise modeste qui monte à pas pesant, mais qui réussit tout simplement parce qu'elle est très bien organisée. Nous avons une équipe dévouée qui sait qu'elle peut gagner sa vie par là et qui ne s'amuse pas avec leur travail et oeuvre pour son perfectionnement.

Quelles sont les autres activités de la société Ryad ?

Elle est spécialisée dans les déménagements, Paris et son île de France est confrontée à une réelle difficulté pour les déménagements, les déménagements à titre personnel comme quitter un logement pour un autre ou les déménagements d'une entreprise pour un autre local, j'ai des camions et des cars habiletés à faire tout acheminement de Paris à une autre ville ou de la France pour un autre pays d'Europe. Au Cameroun, j'ai une imprimerie fondée pour apporter également une solution à ces problèmes de qualités au niveau de la communication.

Pouvez-vous nous décrire votre quotidien ?

Pour dire vrai, 24h sont petits pour décrire ma journée, j'aurais souhaité que la journée s'étende à 36 heures parce que je me retrouve à peine debout qu'il est déjà 6 heures du soir et il me faut regagner la famille, si la journée se prolongeait, ma famille resterait encore au travail comme à l'école avant de me voir et dans ces conditions, je pourrai finir aisément le lot des affaires que j'ai à faire au cours d'une journée.

Pour répondre donc à votre question, c'est le réveil à 5h puis prière, séance de jogging, je prépare le petit-déjeuner pour mes enfants, je prends mon bain, je lis mes courriers sur WhatsApp, et je fais le plan de la journée, c'est au bureau que j'organise les rendez-vous et le travail, j'appelle le Cameroun pour m'assurer que tous les collaborateurs du Cameroun sont déjà à leur poste et je leur expédie le bordereau de l'envoie des colis.

Je ne peux pas vous dire combien de coup de fil, j'ai déjà reçu en ce moment, là une dizaine, le téléphone est un élément important pour le travail à notre siècle, sincèrement, je ne trouve pas nécessaire de faire les pauses, puisque je suis au volant à tout moment aussi. Je vais de bout à l'autre de Paris pour récupérer les marchandises et je les achemine pour l'aéroport ; qui veut me voir peut facilement me retrouver à l'aéroport Charles de Gaulle tous les jours. Je retourne au bureau vers 17h pour faire le point pour le lendemain puis comme tout le monde, j'arrête à 18h pour retrouver la famille.

J'imagine l'ampleur de la tache surtout avec l'embouteillage.

Vous dites sans le savoir, parfois, la route est barrée pour des heures et vous êtes tenu d'attendre là alors qu'un client vous attend.

Comment vous gérez les pertes de colis ?

Jusqu'à présent, je travaille avec des personnes de confiance, nous n'avons pas encore enregistré ce cas, nous avons eu des retards dus à des grèves fréquentes dans Paris, mais les colis sont toujours arrivés à destination ; mes employés apportent un soin pastoral aux colis qui sont mis à leur disposition, ils savent que la perte d'un colis est une faute lourde qui entraîne un licenciement. Qui peut vouloir être licencié au Cameroun quand il a son salaire régulier tous les mois ?

Votre mot de fin.

Comme je l'ai dit dans une autre interview, nous demandons à tous les compatriotes de venir nous confier les colis, ils ne seront pas déçus ; nous sommes dans ce domaine depuis longtemps et aucun client ne s'est plaint, nous avons souvent quelques problèmes de retard dû à l'acheminement des colis qui viennent de provinces de la France pour l'acheminement au le Cameroun, nous devons attendre que ces colis arrivent pour le groupage final avant l'envoi. C'est un travail qui nous fait gagner notre vie et nous ne nous amusons pas. Le secteur s'améliore et chaque jour nous devenons performants. Nous vous remercions grandement de nous avoir donné l'opportunité d'expliquer notre travail au grand public.