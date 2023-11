Ile Maurice: Le train captain et le prédicateur Belall Maudarbux libérés

Après les huit suspects qui ont retrouvé la liberté conditionnelle lundi, c'est au tour de huit autres de connaître le même dénouement ce mardi 21 novembre. Parmi ceux libérés : Ali Jameerkhan Batchkan, les jumeaux Walliyullah et Wallyuddin Lallmahomed, Yul Ruhomutally, le train captain Imteaz Tourabally, Anfal Khodadin, Sooltan Sorabally et le prêcheur Belall Maudarbux.

Belall Maudarbux, ex-consultant du Conseil des religions a retrouvé la liberté conditionnelle contre une caution de Rs 25 000. Lui, qui faisait face à deux accusations provisoires de «giving instruction to commit a crime» et «participating in an unlawful assembly» s'est retrouvé avec une nouvelle accusation provisoire d'incitation à la haine raciale suivant la vidéo sur sa page Facebook après les évènements à la Citadelle. La police a porté cette nouvelle accusation contre lui, aujourd'hui. Pour cette troisième charge, il a dû fournir une caution de Rs 100 000 et il doit se soumettre à la condition de ne poster aucun propos à caractère sectaire sur les réseaux sociaux. Il est représenté par Me Assad Rujub. Les autres suspects sont représentés par Mes Rama Valayden, Anoup Goodary, Naushad Paurobally et Nadeem Hyderkhan entres autres.