Ile Maurice: Le corps du travailleur migrant toujours pas rapatrié dans son pays

Selon le journal The Observer du 19 novembre, KBR, un entrepreneur clé du Pentagone, qui a contribué à la construction de la base militaire de Guantanamo Bay à Cuba, n'a pas rapatrié le corps d'un travailleur migrant, décédé dans des circonstances inexpliquées, sur la base militaire américano-britannique de Diego Garcia. Les proches l'accusent de négligence pour n'avoir pas fourni une assistance médicale adéquate à Saddam Ali, âgé de 33 ans, mort il y a plus d'un mois.

The Observer rapporte que Saddam Ali est décédé après une courte maladie, le 18 octobre, sur la base militaire. La famille du défunt affirme que KBR n'a pas réussi à lui donner l'assistance médicale, en le gardant sur la base qui ne dispose pas d'infrastructures hospitalières de qualité. Plus de 1 000 travailleurs migrants travaillent sous contrat pour KBR. Le traitement des travailleurs migrants sur cette vaste base militaire est devenu source de préoccupation croissante.

«La responsabilité d'évacuer Saddam afin qu'il ait un meilleur traitement incombait à KBR. Les responsables auraient dû agir rapidement pour l'évacuer», a soutenu le Dr Junaidul Hasan, son cousin. Dans une déclaration à The Observer, KBR a déclaré : «Saddam nous a signalé qu'il était malade, le lundi 16 octobre, et nous l'avons transféré aux médecins de la marine et avons demandé une évacuation médicale pour lui le même jour.» Cependant, le cousin du défunt et trois travailleurs de KBR affirment que le corps d'Ali est resté sur l'île de Diego Garcia. «Ils nous ont informés qu'ils organiseraient une évacuation médicale mais cela ne s'est jamais fait», a affirmé le Dr Hasan.

%

En novembre dernier, selon deux employés de KBR, celui-ci a envoyé trois Philippins de 36, 40 et 49 ans vers le minuscule territoire britannique à partir de Dubaï où ils étaient supposément en situation irrégulière en travaillant avec des visas de touriste. Dans une déclaration, un porte-parole du Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) a déclaré : «Le gouvernement britannique et l'administration du territoire britannique de l'océan Indien [BIOT] prennent très au sérieux toute allégation de travail forcé ou de traite des êtres humains.»

La direction de KBR, une ancienne filiale du géant controversé des services pétroliers Halliburton, dirigée pendant cinq ans par Dick Cheney avant qu'il ne devienne vice-président des États-Unis, a nié les accusations selon lesquelles elle aurait recruté des travailleurs sans papiers et contesté l'existence de l'enquête du FCDO. KBR détient le contrat principal des services de soutien opérationnel sur la base militaire depuis 2017, fournissant des services tels que la gestion des installations et des technologies de l'information.

The Observer a interviewé 14 employés actuels et anciens de KBR à Diego Garcia qui affirment qu'il existe une culture de la peur sur la base, les gestionnaires informant le personnel qu'une politique de tolérance zéro s'appliquent aux travailleurs qui osent dévoiler ce qui se passe sur la base.