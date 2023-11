Ile Maurice: «La présence de ces employeurs témoigne de l'attrait et du potentiel de notre main-d'oeuvre»

À l'occasion de sa dixième année d'excellence dans le domaine des ressources humaines, HR Pro a lancé la campagne «Le rêve canadien pour 700 Mauriciens», hier. Cet événement de recrutement sans précédent vise à positionner 700 Mauriciens talentueux dans divers rôles au Canada. La campagne implique 20 employeurs de divers secteurs de Victoriaville, au Canada, et plus de 2 000 entretiens. Hacinna Djakour-Mohamed, fondatrice et directrice de HR Pro, nous parle de cette démarche.

Parlez-nous de la campagne «Le rêve canadien pour 700 Mauriciens»

Cette campagne représente une première de cette envergure à Maurice. C'est une opportunité unique pour les Mauriciens d'améliorer leur vie. Nous sommes extrêmement fiers d'accueillir des employeurs aussi prestigieux au sein de notre communauté. Leur présence témoigne de l'attrait et du potentiel de notre main d'oeuvre, ouvrant de nouveaux horizons pour de nombreux Mauriciens qui aspirent à un avenir prometteur. HR Pro, à l'occasion de son dixième anniversaire, se réjouit du succès de sa campagne de recrutement «Le rêve canadien pour 700 Mauriciens». HR Pro s'est affirmé comme un acteur incontournable dans le secteur des ressources humaines à Maurice et à l'international. Au fil des ans, l'entreprise a développé une expertise approfondie et une réputation solide, caractérisée par un taux de satisfaction client de 95 % et plus de 5 000 placements internationaux.

En quoi consiste cette initiative ?

Cette initiative, qui a débuté le 20 novembre et qui se poursuivra jusqu'au vendredi 24 novembre, constitue une avancée significative dans l'offre d'opportunités d'emploi pour les Mauriciens au coeur de Victoriaville, dans la province du Québec, Canada. Le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, et le directeur général de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région (CDEVR), Frédérik Boisvert, sont nos collaborateurs pour ce projet. Cette campagne implique 20 employeurs de divers secteurs de Victoriaville qui réaliseront 1 100 entretiens, avec des candidats mauriciens présélectionnés par HR Pro, dans la plus grande campagne de présélection jamais réalisée à Maurice.

Pourquoi un tel engouement des Mauriciens pour Victoriaville ?

Victoriaville est réputée pour sa qualité de vie exceptionnelle et son avant-gardisme en matière de développement durable. Cette région offre un cadre de vie idéal pour les familles, les sportifs et les amoureux de la nature. Victoriaville et sa région sont surnommées, à juste titre, la Norvège du Québec pour leur conciliation unique entre la nature, la famille et le travail. Pour les Mauriciens en quête de nouvelles opportunités, Victoriaville se profile comme un choix captivant. La région suscite un vif intérêt en raison de ses perspectives professionnelles attractives et de son engagement envers le bien-être de ses résidents. La réputation avant-gardiste de Victoriaville en matière de développement durable en fait un modèle à suivre.

Combien de candidats ont postulé pour ces 700 postes ?

Quatre cents candidats, qui étaient déjà dans la base de données de HR Pro et qui correspondent aux profils des postes à pourvoir, ont été sélectionnés. Ces personnes avaient déjà précédemment postulé chez HR Pro. Ensuite, 700 nouveaux candidats ont été interviewés pour les 300 postes vacants restants. Pendant ces cinq jours, ces candidats seront interviewés par les 20 employeurs présents à Maurice. Les candidats sélectionnés bénéficieront d'un accompagnement complet pour leur intégration à Victoriaville, incluant la recherche de logement, le transport de l'aéroport et l'assistance pour les démarches administratives, assurant une transition réussie pour les nouveaux arrivants. Il est prévu que les candidats sélectionnés dans le cadre de cette campagne s'envolent pour le Canada l'année prochaine.

Certaines personnes disent toujours attendre une réponse bien qu'elles aient été interviewées depuis longtemps.

Il y a plusieurs campagnes de recrutement en cours chez HR Pro. La campagne «Le rêve canadien pour 700 Mauriciens» en est une parmi d'autres et se déroule actuellement. Cela dépend aussi des postes pour lesquels ces personnes ont postulé. Je peux vous assurer qu'aucun entretien n'est laissé de côté sans être considéré. Le temps nécessaire pour mener l'entretien et effectuer la sélection fait partie d'un processus, mais tout est en cours.

Une passionnée des RH

Détentrice d'un MBA en management et finance au pôle universitaire Léonard de Vinci à Paris, Hacinna Djakour-Mohamed compte plus de 15 ans d'expertise dans la gestion de projet. Elle a dit : «Les ressources humaines, mon métier, mais surtout une passion.» Elle a créé son entreprise avec sa partenaire Shaheen en 2013. Son cabinet se spécialise dans la gestion des ressources humaines (RH) et organise régulièrement des séances de recrutement dans ses locaux, à Ébène Junction, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi dans la région de l'océan Indien et dans les pays du Golfe. Les clients de HR Pro se trouvent principalement dans les pays du Golfe, en Algérie, aux Seychelles ou encore au Canada. Hacinna Djakour-Mohamed avait lancé en 2011 le restaurant Sultan à Port-Louis qui offrait des mets sucrés et salés du Liban. Une première à Maurice. L'enseigne a fermé ses portes quelques années après.