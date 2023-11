Maroc: Immobilier - Le Groupe Al Omrane lance une plateforme digitale d'aide à l'acquisition

Rabat — Le Groupe Al Omrane a lancé, mardi à Rabat, une plateforme digitale d'aide à l'acquisition, destinée à mieux servir le citoyen et reflétant son positionnement au centre de la stratégie du Groupe.

Cette nouvelle plateforme (www.alomrane.gov.ma) intègre une panoplie de fonctionnalités destinées à diversifier et améliorer davantage la qualité du service fourni aux citoyens, dont la gestion et le suivi des réclamations pour assurer leur satisfaction, et le recueil de leur évaluation de l'expérience client au sein des agences commerciales du Groupe, permettant d'associer les citoyens dans la définition des mesures ciblées d'amélioration de la relation client.

S'exprimant à cette occasion, le président du directoire du Groupe d'aménagement Al Omrane, Housni El Ghazaoui, s'est félicité du lancement de cette plateforme offrant au citoyen, marocain ou résident à l'étranger, la possibilité d'accéder en ligne et en temps réel à toutes les unités (logements, terrains ou locaux d'activités commerciales) du Groupe, disponibles à la vente au public sur l'ensemble du territoire national.

Les informations offertes comprennent notamment la superficie, le prix de vente, ainsi que les offres promotionnelles, accessibles facilement et de manière transparente via le site électronique, a expliqué M. El Ghazaoui dans une déclaration à la presse.

La plateforme se veut aussi un outil de gestion des réclamations clients, permettant au citoyen de soumettre toute réclamation relative à une éventuelle insatisfaction de la qualité des services, a-t-il fait savoir, ajoutant qu'il s'agit aussi d'un outil d'évaluation et d'amélioration de l'expérience client dans les différentes agences commerciales.

Pour sa part, la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, a souligné, dans un mot prononcé à son nom par le secrétaire général du ministère, Youssef Hosni, que cette initiative permettra d'accorder une forte impulsion au processus de mise en oeuvre des recommandations du Nouveau modèle de développement, qui appelle au renforcement de la transparence et de la qualité des services rendus aux citoyens, notamment à travers le levier de la digitalisation.

Et de poursuivre que cela contribuera efficacement à faciliter l'accès à l'information et permettra d'assurer une communication constructive entre le citoyen et le ministère.

La nouvelle plateforme digitale automatisée et interactive d'aide à l'acquisition vise à concrétiser les nouveaux engagements du Groupe Al Omrane en matière de transparence, de proximité des citoyens, d'écoute, d'innovation et d'amélioration de la qualité de la relation client.

Ladite plateforme, inédite au Maroc, permet aussi au citoyen, à partir d'une carte géographique du Royaume, de visualiser entre autres l'emplacement, la consistance, le plan et le prix des biens mis en vente publique par le Groupe et d'en choisir celui qui lui convient.

En outre, et dans l'objectif de servir et de s'approcher davantage du citoyen, celui-ci peut désormais finaliser son acquisition dans l'agence commerciale du Groupe de son choix partout au Maroc.