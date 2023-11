Angola: D'anciens présidents africains parmi les intervenants de la Biennale de Luanda

Luanda — Les anciens présidents du Nigeria, du Mozambique et du Malawi, respectivement Olusengu Obasanjo, Joaquim Chissano et Joyce Banda, sont parmi les intervenants invités à la 3ème édition du Forum panafricain pour la culture de paix et de non-violence - Biennale de Luanda, qui aura lieu les 22, 23 et 24 de ce mois.

La liste d'orateurs, dont la tête est le président João Lourenço, comprend également les présidents de l'Union africaine, Azali Assoumani, de la Commission de l'Union africaine, Moussa Mahamat, et du conseiller de l'Union africaine, Kgalema Motlanthe.

Sont confirmées la présence des présidents du Cap-Vert, José Maria Neves, de São Tomé et Príncipe, Carlos Vila Nova, et de l'Éthiopie, Sahle-WorkZewed, ainsi que du vice-président de la Namibie, Nangolo Mbumba, et du premier ministre de la Guinée équatoriale, Manuela RokaBotey.

L'événement réunira plus de 850 participants de 62 pays et plus de 50 partenaires.

Le Forum panafricain pour la culture de paix et de non-violence réunira également le président de la Commission de l'Union africaine, Mousa Faki Mahamat, et le directeur général adjoint de l'UNESCO, Xing Qu.

La réunion comportera six panels de dialogue, sous forme de table ronde, parmi lesquels se distingue le 1er Panel appelé Dialogue intergénérationnel de haut niveau, qui aura pour intervenants les chefs d'État.

%

Pour garantir une large participation, le forum adoptera un format de session hybride, avec une participation en personne et virtuelle le premier et le deuxième jour.

Des activités parallèles sont également prévues, comme un concert musical de ResiliArt Angola, avec des chanteurs capverdiens, camerounais et angolais, une exposition artistique et un spectacle du groupe national de danse Sassa Tchokwé, ainsi que des moments d'artistes de musique gospel.

Parmi les résultats attendus de cette 3ème édition de la Biennale de Luanda, le point culminant est l'approfondissement du partage de visions sur la culture de paix, de sécurité, de citoyenneté africaine, de démocratie sur le continent, avec la construction de sociétés plus pacifiques, la transformation des attitudes et approches dans les domaines politique, économique et culturel, pour renforcer les piliers du progrès intégral du continent.

Une coordination avec l'Union africaine est également attendue pour la préparation et la mise en oeuvre des activités du continent inhérentes à la paix et à la réconciliation en Afrique, grâce à la désignation du président de la République, João Lourenço, comme champion de la paix et de la réconciliation de l'Union africaine.

Il vise également à renforcer la réflexion sur les avantages de la mise en oeuvre d'une éducation de qualité, de la citoyenneté africaine, de l'intégration continentale, de l'action climatique, de l'utilisation des énergies renouvelables et des technologies de l'information et de la communication, de l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que de la consolidation de la gouvernance démocratique et l'état de droit en Afrique.

La Biennale de Luanda sert de plateforme pour la mise en oeuvre du « Plan d'action pour une culture de paix en Afrique/Nous agissons pour la paix », adopté en mars 2013, à Luanda, lors du Forum panafricain « Sources et ressources pour une culture de paix».