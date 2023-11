Sénégal: Cancer - Signature d'une convention entre le ministère de la Microfinance et la LISCA pour aider des patientes à entreprendre

Dakar — Le ministère de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire et la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA), ont signé, mardi, une convention visant à octroyer des subventions à 125 femmes, afin de les aider à entreprendre et à accompagner 500 autres femmes vivant avec le cancer à acquérir un savoir-faire.

"A travers cette signature de convention avec la LISCA, nous nous engageons à accompagner 125 femmes par une subvention qui offre les moyens d'entreprendre.", a déclaré la ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndeye.

Elle a ajouté qu'au-delà de ces 125 femmes, "il s'agit d'accompagner 500 bénéficiaires dans la capacitation et la formation pour acquérir un savoir-faire".

Elle précise que ces subventions visent à renforcer l'autonomisation de ces "braves dames", souvent confrontées aux rigueurs du traitement du cancer.

"Les femmes que nous accompagnons aujourd'hui, représentent la force et la détermination qui émanent de la solidarité. Elles sont des exemples vivants de la capacité de l'être humain à surmonter l'adversité", a-t-elle fait valoir.

Saluant les efforts de la LISCA dans cette lutte, elle a souligné l'importance de former un réseau de soutien "indéfectible", capable de briser les barrières et d'apporter l'espoir là où il est le plus nécessaire.

%

"La subvention de la LISCA propose des services adaptés aux personnes malades et à leurs proches, parce que la maladie cancéreuse a des répercussions physiques, psychologiques, économiques et sociales", a pour sa part dit la présidente de cette organisation, Dr Fatma Guenoune.

Cet appui financier permettra, d'après elle, de lutter contre le cancer et aux bénéficiaires de mener à bien leurs initiatives.

Elle a rappelé que la LISCA cherche à accompagner les malades du cancer en rémission et dans leur réinsertion professionnelle.

"Cet appui nous est précieux et nous permettra de poursuivre notre mission auprès des patients du cancer", a-t-elle ajouté.