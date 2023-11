Gabon: Le Président de la Transition félicite l'équipe nationale de football, les acteurs culturels et les sportifs primés à l'international

Libreville, le 20 Novembre 2023 Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu ce jour au Palais du Bord de mer, le ministre de la Culture , de la Jeunesse, des Sports et des Arts, André-Jacques Augand, à la tête d'une délégation composée de judokas, footballeurs et acteurs culturels primés récemment à l'international pour leurs brillantes prestations dans leurs catégories respectives.

Après deux succès lors des matchs contre le Kenya et le Burundi, l'équipe nationale de football ( Les Panthères) a reçu les encouragements du Président de la République qui les a invités à redoubler d'efforts pour les futures compétitions. Le Président de la Transition leur a réaffirmé son soutien et rappelé au ministre de tutelle la nécessité de reprendre l'organisation du championnat national en vue de détecter de nouveaux talents dans ladite discipline sportive.

Dans le domaine des arts martiaux, à Abidjan, la taekwondoïste Atora Eyeghe Emmanuela, -57 kg a été sacrée vice championne 2023 chez les dames, à l'instar du jeune judoka François Nguema, primé médailles d'or et de Bronze à l' Open de Dakar dans les catégories cadets et juniors ( moins de21 ans et de 18 ans). Les deux pratiquants ont saisi ces échanges pour soumettre au Président de la Transition leurs difficultés respectives.

En outre, le Chef de l'État s'est entretenu avec les acteurs culturels et cinématographiques qui ont également fait la fierté du Gabon à l'international. Il s'agit notamment du compatriote Guy Médard Obiang qui, lors de la 8ème édition du Sotigui Awards 2023 à Ouagadougou a remporté le Prix du public, et de l'animatrice TV Dydy Traoré qui s'est distinguée au Cameroun lors du Sika Festival 2023 en remportant un prix spécial Fair play.

Notons que ce concours concerne les catégories des présentateurs live d'Afrique et musiciens traditionnels. A l'endroit de ces champions et acteurs culturels, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a exprimé sa satisfaction pour ces trophées qui offrent une vitrine de plus au 7ème art gabonais et aux différentes disciplines sportives susmentionnées. Dans un sentiment de fierté, il les a exhortés à redoubler d'efforts, à cultiver l'excellence afin de redorer davantage l'image de notre nation sur la scène internationale.