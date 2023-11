Afrique de l'Ouest: Café, cacao et anacarde - Un salon africain des pays producteurs prévu à Yamoussoukro

Annoncée pour se tenir du 8 au 14 septembre 2023, la première édition du Salon africain pour la promotion des pays producteurs de café, cacao et de l'anacarde (Sapcca) se tiendra finalement du 1er au 7 décembre 2023, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, à Yamoussoukro.

Cette nouvelle date a été révélée par les organisateurs lors d'une conférence de presse tenue le 16 novembre 2023, à l'hôtel Palm club de Cocody.

Né d'une volonté affichée des promoteurs de doter l'Afrique d'une riche plateforme d'échange, d'exposition, de partage de compétences de haut niveau afin de relever les nouveaux défis agricoles et économiques de l'Afrique, ce salon vise à acquérir l'expertise de la transformation en Afrique des produits de rente.

Pour Luc Tiémoko, Inza Méité et Coulibaly Emmanuel, respectivement directeur de cabinet, secrétaire exécutif et coordinateur diplomatique dudit salon, le plus important aujourd'hui est d'augmenter le taux de transformation en Afrique afin que ce continent en tire plus de bénéfice.

Autour du thème : « Durabilité de la production et perspectives de transformation des produits agricoles : quels enjeux pour le café, le cacao et l'anacarde en Afrique ? », cet événement verra la participation des producteurs, exportateurs et importateurs de 55 pays, dont 34 africains et 21 occidentaux.

Annonçant le programme, les promoteurs de ce grand rendez-vous ont cité, entre autres, des activités culturelles et touristiques, des rencontres B to B, des conférences, des ateliers, des panels qui seront animés par des experts nationaux et internationaux du secteur agricole.

Aussi, à ce salon parrainé par le ministère d'Etat, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Production vivrière, sept sous-thèmes seront débattus. Notamment, « Les perspectives de transformation des produits agricoles : quelles dispositions industrielles ? » ; « Quelles facilités législatives pour l'installation de nouvelles industries ? »...