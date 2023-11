Congo-Brazzaville: Formation professionnelle - Un centre d'encadrement des jeunes ouvert à Brazzaville

Le Centre de formation qualifiante et certifiante de la société Perfect services, créé dans dans le septième arrondissement, Mfilou, en vue d'encadrer les jeunes pour leur intégration facile dans la vie professionnelle, a officiellement ouvert ses portes aux apprenants le 18 novembre, après son inauguration par la coordonnatrice de cette société, Merline Diampassi.

Le Centre de formation qualifiante et certifiante de la société Perfect services est un établissement privé conventionné dont la promotrice est Muriel Ikessiba. La capacité d'accueil est de cinquante apprenants pour les spécialités suivantes : femme de ménage, répétiteur de soutien scolaire, garde malade, valet de chambre ou femme de chambre, hôtesse d'accueil, hôtesse de caisse, gouvernante de maison, cuisinier, barman et pâtissier.

Selon la coordonnatrice Merline Diampassi, Perfect services est un centre de formation qui vise à atteindre l'excellence et une agence intérimaire qui offre les opportunités d'emplois stables, saisonniers et même plus encore. « En effet, aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère pour Perfect services. Nous sommes résolus d'offrir une éducation de qualité, de former une génération professionnelle qualifiée et à soutenir nos apprenants tout au long de leurs parcours. Nous croyons fortement en leurs potentiels et sommes convaincus qu'ils apporteront une contribution significative à la société », a-t-elle souligné.

Intervenant à son tour, l'expert chargé de la communication à Perfect services, Gravelo Ndinga, a fait savoir que ce centre est une société de service à personne, c'est-à-dire les activités qui sont exercées à domicile et destinées à répondre aux besoins précis.