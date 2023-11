Afrique: Sommet G20 - Compact with Africa - Le FMI félicite la RDC pour la 5e revue du programme économique

À l'issue du 4e sommet du G20 Compact with Africa 2023 à Berlin, la République démocratique du Congo (RDC) devient le 13e pays membre de cette organisation, qui s'est imposé le dialogue et la coopération entre les pays africains orientés vers la réforme, les partenaires du G20 et au-delà.

Bien avant de boucler sa mission, le Premier ministre Jean Michel Sama Lukonde a eu une séance de travail avec la délégation du FMI conduite par sa directrice générale, Kristalina Georgieva. Cette dernière a félicité le gouvernement congolais pour l'atteinte avec succès, pour la première fois de l'histoire de la RDC, de la 5e revue du programme économique conclu avec le Fonds monétaire international (FMI).

Résumant sa mission devant la presse, le chef du gouvernement a déclaré que l'adhésion de la RDC est le résultat des efforts engagés par le gouvernement, depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi, sur des réformes principales, notamment du point de vue du cadre macroéconomique, voulu, stable et résilient, avec une croissance économique restée au-dessus de la moyenne des pays subsahariens. « Nous sommes venus en représentation de Son Excellence Monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce sommet du G20 Compact with Africa 2023.

La particularité de la participation de la République démocratique du Congo, c'est cette adhésion qui a été annoncée par le Chancelier allemand Olaf Scholez. Pour dire que la RDC vient comme 13e pays membre du G20 Compact with Africa. Nous saluons ces efforts reconnus par cette institution », a dit Sama Lukonde.

Le Premier ministre a également dit profiter ded différentes rencontres bilatérales pour appeler à plus d'investissements dans des secteurs novateurs où la RDC propose ses multiples ressources naturelles. « Ici, nous sommes venus appeler à plus d'investissements, surtout dans le secteur de l'énergie pour répondre aux besoins de nos communautés rurales et, en même temps, faire face à la question du climat, sur la protection de nos forêts et faire profiter au reste de l'Afrique, de notre ˋpotentiel hydroélectrique.

En marge de ce sommet, nous avons eu l'occasion d'avoir d'autres contacts, notamment avec le président fédéral et le groupe restreint des pays africains, qui participent au compact with Africa. Nous sommes très heureux d'arriver à la fin de cette conférence au vu des missions qui nous avaient été confiées et des besoins qui étaient attendus dans les rencontres bilatérales que nous devrions avoir », a-t-il conclu.

Compact with Africa contribue à attirer des investissements privés accrus dans les pays membres, grâce à des améliorations substantielles des cadres macroéconomiques, commerciaux et financiers. Les données récentes montrent que les pays du Compact with Africa, étant plus ouverts au commerce et aux investissements directs étrangers, ont réussi à bénéficier de manière disproportionnée de la reprise économique post-pandémique. Compact with Africa promeut un dialogue politique plus poussé, encourage la collaboration économique et avance sur des mesures concrètes pour stimuler l'investissement privé, la création de valeur locale et la coopération dans le secteur de l'énergie, y compris sur l'hydrogène, au sein des pays membres.