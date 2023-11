Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Renaissance et DCMP se neutralisent, V.Club perd face à Maniema Union

La manche retour de la première étape de la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) a bien débuté depuis quelques jours.

Le Daring Club Motema Pembe (DCMP) et l'OC Renaissance du Congo ont fait jeu égal de zéro but partout, en match de la 11e journée du groupe B. Au match aller, les deux clubs s'étaient quittés sur la marque d'un but partout. DCMP compte 18 points alors que l'OC Renaissance du Congo dispose de 10 points. Vainqueur de l'AS V.Club par un but à zéro le week-end dernier au stade Tata Raphaël de Kinshasa sur un but d'Aggée Basiala à la 73e minute, l'AS Maniema Union est leader du groupe B avec désormais 30 points.

Quant à V.Club, c'est la sixième défaite du club vert et noir de Kinshasa, déjà battu par Maniema Union au match aller au stade Joseph-Kabila de Kindu par 0 but à 2. Lors de la défaite au stade Tata Raphaël, les supporters vert et noir se sont déchainés, l'entraîneur Raoul Jean Pierre Shungu et ses joueurs ont dû être escortés par la police. Aussi annonce-t-on l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire qui sera dirigée par la présidente Bestine Kazadi. Celle-ci a reconnu qu'un malaise couve au sein du club.

Mazembe écrase Tshinkunku, Lupopo bat Blessing

Dans le groupe A, le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi a marché sur l'US Tshinkunku de Kananga par 4 buts à 0. Le Malien Fily Traoré (15e minute) a ouvert la marque sur une erreur du gardien de but Lokutu des Chasseurs du Kasaï, imité à la 19e minute par Glody Likonza sur un centre de Philippe Kinzumbi. Louis Autchanga a marqué le troisième but sur penalty avant la fin de la première période. En seconde période, Fily Traoré a inscrit le quatrième but d'un tir de l'extérieur du pied droit. Mazembe a renoué avec le succès après la défaite du mercredi dernier devant Simba Kamikaze. Les Corbeaux reprennent la tête du Groupe A, avec 27 points en 11 matchs, devant Lupopo (25 points), qui compte un match en moins. Pour Tshinkunku compte 2 points en 11 sortie, et occupe la dernière place en ayant encaissé 29 buts contre 6 marqués.

Notons que le FC Saint-Eloi Lupopo reste dans la course pour la première place de ce groupe A. en effet, le club bleu et or de Lubumbashi a battu le FC Blessing de Lualaba, le dimanche 19 novembre au stade Dominique-Diur, dans la commune de Manika à Kolwezi, par 3 buts à 1. Le défenseur central Peter Ikoyo Iyembe (16e minute), Patou Kabangu sur penalty (20e minute) et Horso Mwaku (26e minute) ont inscrit les buts des Cheminots du président Jacques Kyabula Katwe. Blessing a sauvé l'honneur devant ses supporters grâce à son buteur-maison, Ngita Kamanga, à la 52e minute. Signalons aussi la victoire de l'AS Simba de Kolwezi sur l'US Panda B52 de Likasi par 1 but à 0, une réalisation d'Emmanuel Ntumba à la 85e minute.