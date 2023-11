Congo-Kinshasa: Assistance - Des articles ménagers pour les victimes de la crise interethnique de Kwamouth

Le prestataire bancaire Soficom est allé à la rescousse des victimes des violences perpétrées à Kwamouth, dans le Maï Ndombe, en leur remettant des articles de ménage.

Chaque ménage a reçu un kit en articles ménagers essentiels composé d'une couverture, de deux casseroles, de deux assiettes, d'une bassine et d'un seau en plastique, d'un bidon de vingt litres, de trois barres de savon, avec une enveloppe en francs congolais allant de 145 230 à 325 000, en fonction de la taille du ménage. Ce sont 584 ménages déplacés et familles d'accueil qui ont reçu cette aide. L'assistance humanitaire aux communautés vulnérables affectées par la crise du Plateau bateke et Kwamouth est financée par l'Union européenne, dans le cadre du projet Echo 2 porté par un consortium composé de Caritas international Belgique Team Leader, Caritas Congo, la Diaconie de l'Archidiocèse de Kinshasa et Magna.

Selon un communiqué de Caritas Congo, les ménages assistés sont venus de quatre localités de Mbankana, à savoir Mpara 1 et Mpara 2, Bwangamoso et Mukonso. Les ménages bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l'endroit de leurs bienfaiteurs. Pour eux, cette aide vient à point nommé, au regard des difficultés énormes auxquelles ils font face. Cela va du logement à l'alimentation, en passant par les soins médicaux et la scolarisation de leurs enfants. Ils qui n'ont pas omis de remercier l'Union européenne et les acteurs engagés dans le consortium autour de la Caritas international Belgique, souhaitant que les autorités redoublent les efforts pour le rétablissement de la paix dans leur milieu d'origine.

La distribution de ces biens a été effectuée selon les critères de vulnérabilité et sans discrimination, suivie par un comité multiacteur mis en place. Il y a lieu de noter que bien de ménages déplacés dans d'autres localités et provinces touchées par la crise du Maï-Ndombe n'ont pas pu être assistés. Même des membres de la communauté qui accueille depuis plus de huit mois ces déplacés, voire une année pour certaines localités, n'ont pas bénéficié de cette assistance alors qu'ils ont à tout prix besoin d'un appui. D'où le plaidoyer de Caritas-Congo pour un accroissement des ressources financières en faveur de ces déplacés qui ont tout perdu dans leur fuite et sont encore traumatisés par les atrocités vécues.