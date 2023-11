Maroc: Les Marocains veulent plus d'efforts de l'Etat pour la sauvegarde environnementale

communiqué de presse

La moitié des citoyens se disent insatisfaits de la performance du gouvernement dans la réduction de la pollution et la protection de l'environnement.

Près des deux tiers (64%) des Marocains estiment que la pollution dans leur communauté est « un peu grave » ou « très grave ».

L'assainissement et la pollution de l'air et des sources d'eau sont les trois problèmes environnementaux les plus importants aux yeux des Marocains.

Plus de six citoyens sur 10 (62%) partagent l'avis que les sacs en plastique sont une source majeure de pollution dans leur pays.

Deux tiers (66%) des citoyens marocains estiment que la responsabilité de la réduction de la pollution et de la propreté de leur communauté appartient au gouvernement national (43%) ou au gouvernement local (23%). Trois sur 10 pensent que cette responsabilité revient aux citoyens ordinaires (17%) ou aux commerces et industries (12%).

En cas de conflit entre la protection de l'environnement et les avantages économiques tels que les emplois et les revenus, les Marocains sont indécis sur lequel devrait être la priorité du gouvernement.

La moitié (51%) des Marocains désapprouvent la performance du gouvernement dans la réduction de la pollution et la protection de l'environnement, et la majorité (62%) demandent « un peu plus » ou « beaucoup plus » d'efforts de sa part.

En ce qui concerne l'exploitation des ressources naturelles qui ont lieu dans leur voisinage, la majorité des répondants pensent que les communautés ne perçoivent pas une juste part des revenus (64%) et que les citoyens n'ont pas voix au chapitre des décisions prises (63%).

Plus de huit citoyens sur 10 (83%) affirment que le gouvernement devrait renforcer la réglementation de l'exploitation des ressources naturelles pour limiter ses impacts sur l'environnement.

La pollution de l'air constitue une menace majeure pour la santé dans le monde entier. Elle est le principal facteur contribuant à la charge de morbidité liée à l'environnement. La quasi totalité de la population mondiale vit dans des endroits où les niveaux de pollution de l'air dépassent les limites recommandées, et 7 millions de décès annuels dans le monde sont causés par la pollution de l'air (Organisation Mondiale de la Santé, 2022).

En 2019 au Maroc, 28 personnes sur 100.000 ont perdu la vie à cause de la pollution de l'air, et environ cinq personnes sur 100.000 sont décédées à cause de l'insalubrité de l'eau, les déficiences du système d'assainissement et le manque d'hygiène (Haut-Commissariat au Plan, 2021 ; Organisation Mondiale de la Santé, 2023).

L'environnement du Maroc est caractérisé par une fragilité qui se manifeste par la raréfaction des ressources naturelles et par la dégradation de l'écosystème. Ainsi, en plus de son impact sur la santé publique et les conditions de vie des populations, la pollution et la dégradation de l'environnement engendrent des impacts sur l'économie évalués à 3,5% du produit intérieur brut du Maroc (Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable, 2020).

Face à cette situation, le Maroc s'est engagé à faire de la protection de l'environnement et du développement durable un vrai projet de société. Ainsi, la Charte Nationale de l'Environnement et du Développement Durable, élaborée en 2009, a constitué le cadre d'une politique nationale de protection de l'environnement (Royaume du Maroc, 2011). La Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD), adoptée en 2017, vise la transition du pays vers une économie verte et inclusive à l'horizon 2030 (Royaume du Maroc, 2017). Le nouveau modèle de développement, élaboré en 2021, propose un référentiel de développement appréhendé comme un processus global et multidimensionnel qui vise la création de richesse et du développement humain et qui tient compte de valoriser et préserver les ressources pour les générations actuelles et futures (Royaume du Maroc, 2021).

Cette dépêche rend compte du module d'enquête spécial inclus dans le questionnaire Afrobarometer Round 9 pour explorer les expériences et les perceptions des citoyens sur la gouvernance environnementale et l'extraction des ressources naturelles.

Il ressort que les Marocains sont conscients de la gravité de la pollution dans leur communauté. Ils considèrent que l'assainissement et la pollution de l'air et des sources d'eau sont les trois majeurs problèmes environnementaux de leurs communautés.

Alors que la majorité des citoyens estiment que la responsabilité de la protection de l'environnement incombe aux gouvernants, la moitié d'entre eux désapprouvent les performances du gouvernement en la matière.

Cependant, les Marocains sont réticents à concéder des avantages économiques pour davantage de politiques de sauvegarde environnementale.

