Congo-Brazzaville: Recrutement dans les FAC - Une bousculade entraîne une tragédie au stade d'Ornano

La ville de Brazzaville s'est réveillée sous le choc le 21 novembre. « Il s'est produit un drame au stade d'Ornano dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 novembre 2023. Ce drame a entraîné des morts et des blessés. Le bilan provisoire établi par les services d'urgence fait état de 37 morts et de nombreux blessés », indique un communiqué de la cellule de crise mise en place à cet effet par le gouvernement. Le bilan pourrait donc s'alourdir parmi les victimes, hommes et femmes, dont l'âge varie entre 18 et 25 ans.

Selon les témoignages, la bousculade a eu lieu le 20 novembre autour de 23 heures. Les prétendants au recrutement lancé par les Forces armées congolaises (FAC) avaient résolu de passer nuit au stade d'Ornano pour figurer parmi les premiers à être reçus tôt le lendemain. L'espace d'entrée ne pouvant pas contenir la masse des candidats qui se sont bousculés, ceux qui sont tombés ont été piétinés par d'autres entraînant morts, blessés et fracturés. Certains blessés encore en vie sont pris en charge au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville et à l'hôpital central des armées Pierre-Mobengo.