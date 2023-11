Congo-Brazzaville: Coopération - Les Etats-Unis octroient plus de cent mille dollars aux ONG congolaises

L'ambassade des Etats-Unis au Congo a remis, le 20 novembre à Brazzaville, des chèques d'un montant total de 101 342 dollars à dix-sept Organisations non gouvernementales (ONG) pour réaliser des projets dans divers domaines de développement.

Lors de la cérémonie de signature de contrat et de remise des chèques aux différents responsables des ONG, l'ambassadeur des Etats-Unis, Eugene Young, a précisé que 40 000 dollars seront versés à huit ONG congolaises, dans le cadre du programme du Fonds d'auto-assistance. En plus, 61 342 dollars seront versés à neuf autres ONG, pour la mise en oeuvre du programme de petites subventions du département de la diplomatie publique américaine.

Selon l'ambassadeur, les différents projets couvrent divers domaines de développement allant de l'agriculture au plaidoyer contre les violences ayant pour base le genre en passant par l'élevage et la formation.

« Cela représente un total de 101 342 dollars que l'ambassade américaine octroie cette année aux ONG et aux particuliers. Ces projets bénéficieront à plusieurs milliers de personnes de toutes couches sociales et classes et auront un impact positif et progressif sur la vie d'une partie importante de la population congolaise », a déclaré l'ambassadeur des Etats-Unis. En outre, il a félicité les bénéficiaires pour leurs efforts visant à améliorer la vie de leurs compatriotes « grâce aux projets financés par le peuple américain ».

« Ces subventions sont une porte ouverte à davantage de collaboration entre vos communautés et le peuple américain. Vous avez la lourde responsabilité de mener à bien ces projets et de suivre leur impact sur vos communautés. Bien sûr, avec notre soutien », a assuré Eugene Young.

Il a expliqué que les subventions du Fonds d'auto-assistance de l'ambassadeur et du Programme de petites subventions du département de la diplomatie publique font partie des programmes d'aide les plus visibles en Afrique. « Ils permettent au peuple américain de participer au développement des communautés à travers le monde et d'apporter une aide efficace et vitale à de petits projets communautaires ayant un impact immédiat et direct sur la population bénéficiaire », a précisé le diplomate américain.

Les objectifs de ces programmes sont les suivants : améliorer les conditions socio-économiques de base des communautés locales ; soutenir des activités qui profitent à de nombreuses personnes de la communauté et qui sont faciles à mettre en oeuvre ; générer, dans la mesure du possible, des revenus dans les communautés et mener des activités autonomes ; favoriser une implication significative de la population locale dans la gestion et la mise en oeuvre de ses projets.

Dans le cadre de la formation des femmes journalistes en technique de reportage, l'un des bénéficiaires a remercié les Etats-Unis pour ce coup de pouce. « C'est un sentiment de joie de comprendre que le travail que nous faisons est important, et qu'on peut aussi bénéficier d'un appui des partenaires qui sont prêts à nous accompagner. Le journalisme est un métier difficile. Souvent on pense le faire, alors que non », a déclaré Arsène Sévérin Ngouela. Il a précisé que la première phase de la formation des femmes journalistes en technique de reportage a été déjà amorcée sur fonds propres, en septembre dernier à Brazzaville. La deuxième phase est prévue en décembre prochain à Pointe-Noire. La formation pourrait s'étendre jusqu'à l'intérieur du pays.