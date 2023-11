Ethiopie: Une conférence s'est tenue sur l'inclusion des minorités dans le dialogue national éthiopien.

<strong>Addis-Abeba, le — :- Une conférence sur l'inclusion des groupes minoritaires dans le dialogue national éthiopien s'est déroulée aujourd'hui.

La conférence a abordé la question des différentes catégorisations des minorités dans l'espoir d'éclairer les tentatives visant à répondre aux questions dont ils ont besoins.

S'exprimant à l'occasion, Hana Woldegebriel, directrice du programme et du développement du Conseil des organisations de la société civile éthiopienne (ECSOC), a souligné que le dialogue national fait un engagement concerté et soutenu, essentiel dans les efforts visant à promouvoir l'inclusion et une participation significative appelant la société civile et les dirigeants communautaires doivent se tailler la part du lion.

Le directeur a souligné la nécessité d'encourager un dialogue inclusif pour parvenir à un règlement politique négocié.

Selon elle, le programme et le développement du Conseil des organisations de la société civile éthiopienne travaille pour faire de la consultation nationale un succès en collaboration avec la Commission de dialogue national.

Selon la directrice, le programme contribue à sa juste part dans la création d'un environnement propice au succès de la consultation en sensibilisant le public et en renforçant l'engagement de la communauté, y compris les minorités.

Elle a également appelé à une compréhension plus large et plus complète des minorités, allant au-delà des chiffres et de la part totale de la population.

Melaku Woldemariam, de la commission du dialogue national, a noté que les participants au processus de consultation sont sélectionnés de manière à refléter les idées de tous les citoyens.

Il a ajouté que la commission a travaillé dur pour servir de meilleure plateforme de discussion inclusive et participative en prenant en compte les intérêts et les préoccupations de toutes les communautés, y compris les minorités.

La conférence d'une journée qui s'est tenue aujourd'hui a été organisée par le Conseil des organisations de la société civile éthiopienne et l'Institut d'études de sécurité.