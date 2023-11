Congo-Kinshasa: Assainissement - Le gouvernement va accompagner l'opération 'Kin bopeto'

Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, ont présidé, le 20 novembre à l'hôtel de ville, la première réunion de la task force sur la gestion et la valorisation des déchets dans la capitale. L'objectif est d'accompagner le gouvernement provincial dans son programme d'assainissement "Kin bopeto", comme cela se fait dans d'autres pays du monde.

Le gouvernement central et la mairie de Kinshasa agissent selon les orientations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'assainissement de la ville données lors de la 117e réunion du conseil des ministres. Pour Kinshasa qui attendait l'accompagnement financier en vue de pérenniser ses activités d'assainissement, c'est un ouf de soulagement. Le gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka, donnant le coup d'envoi de la réunion, a fait un bref état des lieux de la situation dans le secteur de la salubrité, avant de présenter les acquis en termes de projets et partenariats en cours dans le domaine de l'assainissement. Parmi les partenariats, il a cité ceux signés avec les sociétés Ok Plast et Clean Plast, pour la collecte et le recyclage des déchets plastiques et des cartons; ainsi que celui signé avec la société Albayrak, qui est déjà à pied d'oeuvre dans la collecte et l'évacuation des dechets.

Le gouverneur de Kinshasa a également évoqué le projet avec la société américaine Cambridge, qui doit débuter la collecte et la valorisation des déchets en produisant près de 400 mégawatts d'électricité. Il a, par ailleurs, noté que cette société exige une garantie de 6,5 millions de dollars américains par mois. Gentiny Ngobila Mbaka a souhaité que le choix d'autres partenaires ait pour base le critère d'expériences avérées de l'entreprise. Dans cette synergie, il est aussi question de mettre en place une chaîne de valeur de la filière industrielle des déchets dans la capitale. Cela justifie la responsabilisation du ministre national de l'industrie pour chapoter cette task force qui doit produire les premiers résultats palpables d'ici trois mois.

Tout en saluant les avancées enregistrées par le gouvernement provincial de Kinshasa avec ses différents partenaires, le ministre Julien Paluku a souligné la nécessité d'appuyer tout ce qui est déjà entrepris par la ville dans ce domaine, notamment le projet avec la société Cambridge sur la collecte et la valorisation des déchets. " Selon une étude menée il ya dix ans, la ville de Kinshasa produit près de dix mille tonnes de déchets. Aujourd'hui, cette étude ramène cette production à quinze ou seize mille tonnes de déchets par jour, ce qui est énorme et cela demande plusieurs acteurs pour devoir à la fois ramasser ces déchets, créer les décharges mais aussi les traiter pour permettre que ces déchets quittent l'état des ordures pour devenir l'or dur. C'est important que cela soit fait ainsi", a expliqué le ministre de l'industrie.

Julien Paluku a, par contre, rassuré sur la volonté du gouvernement de la République de mettre tous les moyens nécessaires pour que Kinshasa redevienne une ville très propre et économiquement forte. Il a ajouté: « Nous sommes là dans une filière qui associe le ministère de l'Environnement et celui de l'Industrie qui prend la phase de transformation, la ville de Kinshasa qui a tous ces mécanismes de ramassage et traitement des déchets, pour qu'ensemble nous puissions créer cet écosystème qui va permettre d'arriver à des résultats».

Des experts qui ont pris part à cette première réunion ont aussi assuré que le travail à faire va aboutir à la création d'une économie circulaire, en produisant, avec les déchets de Kinshasa, près de 200 mégawatts d'énergie, qui vont permettre à la ville de réinjecter cette électricité dans la consommation locale. Il est souligné que le Fonds de promotion de l'industrie est aussi associé dans le but d'accompagner la volonté du gouvernement dans cette synergie, en donnant les financements aux acteurs concernés.