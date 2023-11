Algérie: La normalisation facteur clé de la promotion des exportations et la croissance économique

ALGER — Des experts ont souligné lors d'une conférence sur la qualité, organisée mardi à Alger, le rôle de la normalisation dans la promotion des exportations nationales et la croissance économique.

Les intervenants dans cette conférence organisée par World Trade Center-Algiers, sous le thème : "La qualité, socle de l'entreprise, de protection et de relance de l'économie nationale", se sont accordés à dire que la conformité des produits nationaux aux normes internationales permettrait aux entreprises un meilleur accès au commerce international.

Outre son aspect économique, les experts participants ont souligné la contribution de la normalisation dans la garantie de la fiabilité du produit pour le consommateur et la préservation de sa santé et sa sécurité.

Dans ce cadre, l'expert international en normalisation, Mohamed Chaïb Aissaoui, a affirmé que la normalisation génère des profits pour l'entreprise et pour l'économie nationale, tout en proposant l'installation d'une autorité nationale de régulation en matière de "règlements techniques", afin de généraliser l'application des normes.

Abondant dans le même sens, le directeur de l'Institut algérien de normalisation (Ianor), Djamel Hales, a soutenu que le problème en Algérie ne réside pas dans la production de normes mais plutôt dans leur application, affirmant que l'Ianor a produit au 30 septembre dernier, 11.374 normes algériennes.

"Même si nous n'avons pas de normes algériennes pour tous les produits, nous pouvons toujours utiliser les normes internationales", a-t-il insisté, en précisant que l'Ianor est membre des organismes régionaux et internationaux de normalisation et de qualité tels Iso, IEC, Arso.

Il a expliqué à son tour, que l'application des normes demande des "règlements techniques" susceptibles de développer le système national de normalisation.

La conférence a été, par ailleurs, l'occasion pour présenter la première édition du Salon Qualidays 2024, prévu du 2 au 4 juin au Palais des expositions à Alger.

Cette manifestation internationale présentera les technologies les "plus récentes" et les équipements des laboratoires d'essai et d'analyses, ainsi que le savoir-faire dans le développement de l'économie verte et circulaire.

Plusieurs conférences, tables rondes et des rencontres d'affaires (B to B) sont prévues lors de cet événement. Elles couvriront plusieurs thématiques en relation avec la protection des consommateurs et le développement des exportations hors hydrocarbures notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la mécanique, des matériaux de construction, de l'électronique, de l'électrotechnique et de la pharmacie, explique-t-on.

Ces espaces d'échange traiteront essentiellement de la normalisation, de l'accréditation, du marquage, de la certification et de la labélisation, ajoute la même source.

"Le salon servira de carrefour d'échanges d'expériences et d'expertises pour construire des partenariats dans les domaines de la normalisation, la métrologie industrielle, la certification des systèmes de management, de produits et des personnes, l'accréditation et la protection de l'environnement", affirment les organisateurs.

Qualidays 2024 sera organisé par le World Trade Center Algeria, en collaboration avec la société Advanced Greenbat Technology et le bureau d'études Alconsi.