Algérie: L'huilerie 'Dahbia' de Djelfa - Un modèle en agriculture biologique

DJELFA — L'exploitation agricole de l'huilerie "Dahbia", sise à Oued Lembarek, commune de Benhar, au Nord de la wilaya de Djelfa, constitue un "modèle" en matière de promotion de l'agriculture biologique, excluant tout usage d'engrais chimiques pour l'obtention d'une production qualitative et quantitative, comme assuré par ses responsables.

"Notre exploitation s'appuie sur des méthodes modernes recommandées à l'échelle internationale en matière d'oléiculture, excluant totalement l'usage des engrais et des pesticides dans les vergers d'oliviers", a indiqué, à l'APS, son promoteur Hakim Alileche, en marge du lancement de la campagne oléicole, pour la saison 2023/2024.

La fertilisation des oliviers se fait par des engrais organiques, une alternative exigeante, a-t-il dit, "plus de travail et d'efforts, tout au long de la saison agricole, à travers la collecte du fumier pour amender les oliveraies".

Ce choix de produire une huile d'olive biologique de qualité répondant aux normes internationales a prouvé son "efficacité" par la "distinction, à maintes reprises, de l'huile d'olive +Dahbia+ dans de nombreux concours internationaux", a souligné M. Alileche.

L'huile d'olive "Dahbia" a obtenu la première place dans 21 concours mondiaux en Grèce, Italie, Royaume d'Arabie Saoudite, Etats-Unis d'Amérique, Portugal, Espagne et Japon, rappelle-t-on. Une performance que son promoteur impute à la "qualité du produit, qui a toujours constitué la première vocation de cette exploitation depuis sa création, il y a 20 ans ".

L'investisseur Hakim Alileche, qui a été honoré par le président de la République lors des assises nationales de l'agriculture en février dernier, a ajouté que l'adoption de techniques modernes en matière d'économie de l'eau et de recyclage des déchets de l'huilerie, en plus de l'exploitation des mauvaises herbes comme fertilisant, sont à l'origine du succès de son exploitation agricole, dont la moyenne de rendement d'un olivier de la variété Chemlal est d'1,5 quintal de fruits.

Il a ajouté que la qualité supérieure de son huile d'olive "est le résultat de tout un processus qui commence de la cueillette précoce des olives au mois de novembre. "Les fruits récoltés sont aussitôt triturés à l'huilerie située dans la même exploitation, ce qui fait que le temps entre la collecte et la trituration ne dépasse pas une heure", a-t-il expliqué.

Généralisation de l'agriculture biologique à Djelfa

"L'agriculture biologique constitue désormais le fer de lance de plusieurs filières agricoles à Djelfa, dont l'oléiculture, grâce à l'adoption, par les agriculteurs locaux, de techniques modernes garantes d'une meilleure productivité, au double plan qualité et quantité ", a relevé le chef du bureau d'orientation agricole de la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya, l'ingénieur agronome Said Said.

Il a cité en exemple de nombreuses exploitations agricoles, dont "Dahbia", devenue, a-t-il dit, "un modèle à suivre en matière d'organisation et d'exploitation de matières organiques comme alternative aux engrais chimiques et aux pesticides, qui sont déconseillés dans les produits aux normes internationales ".

Le responsable a ajouté que " même si l'usage des matières organiques comme fertilisant est une tradition ancestrale, l'exploit de l'huilerie +Dahbia+ réside dans l'adoption de fertilisants biologiques en usant de techniques modernes et réfléchies".

M.Said Said n'a pas manqué de louer les résultats atteints par la filière oléicole à Djelfa, devenue en quelques années leader nationale en termes de surfaces cultivées et de la qualité de la production, outre une reconnaissance internationale des plus gratifiantes.

A noter que le verger oléicole de la wilaya s'étend sur une superficie globale de plus de 10.700 ha, dont 9.537 ha entrés en production.