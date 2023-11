Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Novembre 2023

Burkina Faso : Diplomatie - Guillaume Soro reçu par le président de la Transition

Le président de la Transition, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu, en audience le mardi 21 novembre 2023, l'ancien Premier Ministre et ancien Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori Soro. Cette figure de la politique ivoirienne dit fouler le sol du Burkina Faso avec beaucoup d'émotions car, dit-il, « j'ai été cinq ans durant loin du continent africain, en exil ». Guillaume Soro a déclaré que « c'est tellement saisissant de voir que je peux fouler, à nouveau, le sol du Burkina Faso, grâce à un gouvernement militaire, là où, les gouvernements prétendument démocratiquement élus ont refusé de reconnaître le droit du citoyen que je suis, de l'ouest-africain que je suis ». C'est pour cela, qu'il adresse ses mots de gratitude à l'endroit du peuple burkinabè. (Aouaga.com)

Niger : Aides et assistances - Le comité de gestion du Fssp reçoit plus de 101 millions de F Cfa

La Présidente de Fssp, Mme Brah Reki Djermakaye a reçu, dans la journée du mardi 21 novembre 2023 dans les locaux du Ministère des Finances, une contribution du 101.400.000 Fcfa en espèce et chèque et 4 sacs de haricots destinés au Fonds. Il s'agit d'un chèque de 50 millions de l'Asecna remis par une délégation des agents de ladite institution ayant pour principe fondamental la solidarité entre les Etats, 150.000 CFA en espèce du village de Komabangou-Boura, une somme de 500.000 CFA et 4 sacs de haricots du village de Kountchetaray-Moussa, 100.000 de Samari-Manzo et 150.000 CFA de Bossey-Bangou.La diaspora du village de Kabé a, quant à elle, apporté sa contribution à hauteur de 500.000 CFA, 5 millions d'une bonne volonté vivant au Kawar, 40 millions des cadres du ministère de l'économie et des finances et un chèque de 5 millions de la Nouvelle Imprimerie du Niger et Relai. (Source :Anp)

Cote d'Ivoire : Gbatongouin/Man - L'instituteur présumé auteur de l'assassinat de sa collègue et son enfant, interpellé et mis aux arrêts

L'instituteur présumé auteur de l'assassinat de sa collègue et son enfant a été interpellé et mis aux arrêts le mardi 21 novembre 2023 a appris Abidjan.net de source ministérielle. Retrouvée morte égorgée dans sa chambre avec son fils de 7ans, l'instituteur interpellé a été la dernière personne à avoir vu dame Kéké Loyotto Christelle Flavie en vie. Par ailleurs, dans la matinée, de le mardi, le bureau national du Réseau des Dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire (Redici) a «condamné avec fermeté cet autre acte de violence et de surcroît un crime digne d'un psychopathe sur une femme, une mère, une enseignante, une éducatrice dans l'exercice de ses fonctions ainsi que son fils». (Source :abidjan.net)

Sénégal : Qualification coupe du monde 2026 - Le Sénégal et le Togo se neutralisent

Les équipes du Sénégal et du Togo se sont quittées ce mardi 21 novembre sur un score vierge (0-0) au stade Kégué de Lomé dans le cadre des deuxièmes journées des qualifications de la coupe du monde 2026.Après une victoire face au Soudan la semaine passée, les Lions de la Teranga ont été tenu en échec par les Togolais au cours d'un match équilibré, empochant un point de plus au lieu de trois ce soir. Avec ce nul les champions d'Afrique gardent provisoirement la tête du groupe B à égalité de point (4pts) avec leur dauphin, le Soudan. (Source : adakar.com)

Comores : Forum « G20 Compact with Africa » - L'UA appelle à une augmentation des flux financiers en Afrique

Le président de l'Union africaine, Azali Assoumani, a plaidé à Berlin, le lundi 20 Novembre 2023 en faveur d'une augmentation des flux financiers vers l'Afrique lors d'une réunion du forum « G20 Compact with Africa ». Soulignant que la dette élevée entrave les investissements des États, il a appelé à l'assouplissement de cette contrainte. Bien que les investissements du G20 vers l'Afrique aient augmenté par rapport à 2019, ils restent en deçà du record de 53 milliards de dollars en 2017/2018. Selon AfricaNews, Azali Assoumani a également insisté sur la nécessité d'une réforme du système financier mondial, affirmant que l'architecture actuelle désavantage l'Afrique. Le dirigeant de l'Ua a encouragé une compétition positive entre les partenaires, citant la Chine en tant que principal investisseur et partenaire commercial sur le continent. (Source : abamako.com)

Togo : Fêtes de fin d'année - Le gouvernement réitère l'interdiction stricte des pétards et artifices assimilés

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Calixte Madjoulba, a rappelé de manière catégorique l'interdiction formelle de l'importation, de la vente et de l'usage de pétards ou de tout autre artifice assimilé sur l'ensemble du territoire togolais, à l'occasion des fêtes de fin d'année imminente, a-t-on appris ce lundi 20 novembre. Cette mesure, en vigueur depuis plusieurs années, vise à garantir la sécurité publique. Dans ce contexte, il a rappelé l'existence de « sanctions particulières » prévues pour les contrevenants. Des « instructions spécifiques » ont également été données aux forces de sécurité pour intensifier les efforts de saisie de ces produits interdits, traquer les contrevenants, et si nécessaire, procéder à leur arrestation. (Source : alome.com)

Rca : Sécurité et défense - Don d'équipements de la Minusca aux forces armées

Faustin Archange Toudera a effectué dans la matinée du 21 novembre une visite éclair au Camp Kassaï et au Camp de Roux pour assister à la remise des dons de la Minusca aux Faca. L'objectif de cette visite du Président de la République au Camp Kassaï est de vérifier par lui-même les travaux de réhabilitation des infrastructures notamment les grands hangars de stockage, les magasins, les logements et le centre de formation des Forces Armées Centrafricaines. Le Chef de l'Etat s'est rendu par la suite au Camp de Roux pour assister à l'inauguration du bureau de la Presse Militaire et procéder par la même occasion à la remise des clés des véhicules, don de la Minusca au Chef d'Etat Major des Armées, le Général de Brigade Zéphirin Mamadou. Face à la presse militaire au terme de cette visite, le Touadera a affirmé que la dotation des 20 véhicules est également un appui logistique non négligeable pour la mobilité des Faca (Source : abangui.com)

Gabon : Football - Didier Ibrahim Ndong met un terme à sa carrière internationale

Le milieu de terrain gabonais, évoluant à Al-Riyadh FC en Arabie Saoudite, Didier Ibrahim Ndong a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle internationale, a-t-on appris le mardi 21 novembre 2023.Âgé de 29 ans, le tricolore a annoncé sa retraite sous les couleurs des Panthères, à travers un message rendu public sur son compte facebook.Au nom des Sélectionneurs qui m'ont toujours fait confiance et pour l'Amour de ma nation, le Vert-Jaune-Bleu, je viens solennellement mettre un terme à ma carrière internationale. Ceci prendra effet à compter du 22 Novembre 2023 en rendant hommage à ce mythique dossard, le 22 . (Source : alibreville.com)

Benin : 6è dialogue judiciaire africain à Alger - Le pays présent à travers la Cour constitutionnelle

Représentée par le Vice-président, Nicolas Assogba, et la Conseillère Aleyya Gouda Baco, la Cour Constitutionnelle du Bénin participe au 6è Dialogue Judiciaire Africain, en Algérie, organisé par la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Cadhp).Cette rencontre biennale rassemble les présidents des cours suprêmes et constitutionnelles, ainsi que des représentants d'instances judiciaires régionales et internationales des 54 États membres de l'Union africaine (Ua).Le thème central de ce 6e Dialogue Juridique Africain est axé sur la « Promotion des droits de l'homme en Afrique : défis et opportunités liés à la transposition de la jurisprudence régionale et internationale des droits de l'homme au niveau des juridictions nationales ».( Source :acotonou.com)

Afrique du Sud : Proche-Orient - Les Brics se concertent sur la crise entre Israéliens et Palestiniens

La Présidence de la République sud-africaine a indiqué le 20 novembre 2023, sur son compte X (Twitter), que le Chef de l'État, Cyril Ramaphosa, convoquera une réunion conjointe extraordinaire des Brics sur la situation à Gaza, le 21 novembre. L'annonce suscite beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, dans la mesure où d'aucuns attendent de voir si les initiatives qui partiront de cette rencontre apporteront des changements dans la guerre qui oppose Israéliens et Palestiniens depuis le 7 novembre 2023. Puisque la quasi-totalité des initiatives du Conseil de sécurité de l'Onu s'est révélée inefficace à renvoyer l'accalmie à Gaza.(Source : Fratmat.info)

Maroc : Blue Africa Summit - « L'engagement océanique fort » du Roi du Maroc salué

Les participants à la première édition du Blue Africa Summit, tenue les 16 et 17 novembre à Tanger, ont salué « l'engagement océanique fort » de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Dans la Déclaration de Tanger ayant sanctionné les travaux de ce sommet, organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi, pour la première fois sur le continent africain, ils ont recommandé aux Etats de la façade atlantique africaine de « rejoindre l'initiative du Maroc d'une coalition de pays solidaires ».Ils ont aussi appelé l'ensemble des autorités nationales et locales du continent africain à développer des plans ou stratégies de développement durable de leurs littoraux et zones exclusives économiques, à soutenir la création de plans d'espace maritime à l'échelle nationale et internationale pour développer une économie bleue durable et à promouvoir, entre autres, la protection de ces espaces et de leur précieuse biodiversité à hauteur de 30% d'ici 2030.(Source : Map)