Sénégal/Togo: Aliou Cissé, sélectionneur des Lions - «Un grand Edouard Mendy nous a maintenu en vie »

interview

Aliou Cissé ne crache sur le match nul blanc obtenu hier, dans le chaudron du stade Kegue de Lomé face au Togo. Au contraire! Le sélectionneur trouve le partage des points entre Lions et Éperviers équitable. Surtout qu'il avoue que le Sénégal a été maintenu en vie grâce à un «grand Édouard Mendy », auteur des plusieurs arrêts décisifs.

Comment évaluer le match ?

C'est un point à l'extérieur, c'est ce qu'il faut retenir. On est dans un championnat et c'était important de gagner chez nous. On aurait aimé gagner mais aujourd'hui on était face à une très belle équipe du Togo très motivée qui avait peut-être deux jours et trois jours de repos plus que nous. Je pense que notre équipe a manqué un peu plus de fraîcheur avec la chaleur. C'est un match plutôt équilibré et je pense que le match nul reflète sa physionomie. Ils ont eu des occasions pour gagner le match, nous aussi on a eu des occasions très nettes pour gagner. Le point pris à l'extérieur est satisfaisant et nous allons continuer de travailler».

Qu'est ce qui a manqué à votre équipe ce soir ?

Des buts ! Tout simplement...

Le Sénégal a joué un peu le pied levé ?

Non, non ! Je suis satisfait de l'engagement de mes joueurs, ils sont des professionnels qui quittent leurs clubs pour venir défendre les couleurs de l'équipe nationale. Il faut les respecter, je crois qu'ils ont tout donné dans des périodes où ils enchaînent beaucoup de matchs en club. Arriver ici avec cette chaleur, avec un stade bien rempli avec 90% de gens qui étaient contre nous, sortir d'ici et rentrer avec un point, écoutez on ne peut pas dire qu'ils se sont économisés. C'est une place (le Togo) difficile je l'avais dit en conférence de presse. Je ne pense pas que beaucoup d'équipes gagneront ici, la preuve elle est restée deux ans sans prendre de défaite à la maison. Je pense que mes joueurs ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient ».

%

Est-ce que vous attendiez ce genre de match des Éperviers ?

«Les Eperviers ne m'intéressent pas, ils ont un entraîneur qui va venir tout à l'heure... (Rires). Posez-moi plutôt des questions sur mon équipe.

Aviez vous peur du dispositif tactique du Togo ?

Peur de quoi ? De quoi voulez-vous qu'on ait peur ? On a voyagé partout en Afrique et la peur ne fait pas partie de notre vocabulaire. Il y avait une équipe en face qui avait des arguments à faire valoir. En venant on savait que ça allait être un match difficile et ça l'a été.

Nampalys Mendy vous a un peu manqué ?

«Dans l'entrejeu, on a été un petit peu basculé en première période mais on a su rectifier en deuxième mi-temps. Il y avait trop d'espace entre notre milieu et la défense, entre le milieu et l'attaque. Les joueurs togolais se sont infiltrés dans notre milieu, notamment le numéro 17, on l'a laissé un peu diriger le jeu. Mais en deuxième période, on a ete beaucoup plus compact, beaucoup plus serré pour récupérer les ballons et pouvoir se projeter devant et on pouvait même scorer ».

Maintenant cap sur la Can ?

«Oui, effectivement c'était le dernier match officiel avant la Can, il était important pour nous de partir avec un bon résultat avec un capital confiance. On aimerait rentrer d'ici avec une victoire. Maintenant, avec les deux matchs on a 4 points et 1er de notre poule. On aura le temps de parler de ces éliminatoires de la coupe du monde après la Can. Aujourd'hui, on est focus sur la coupe d'Afrique. On est 1er pour le moment sur un championnat qui sera très difficile, le Togo sera à Dakar, on sait qu'on doit gagner chez nous et faire match nul au moins à défaut de pouvoir gagner à l'extérieur. On est sur le bon tempo même si pour le match de ce mardi on pouvait le gagner comme on pouvait le perdre ».

Satisfait de votre charnière centrale ?

On parle équipe ! Je ne parle pas d'individualités. Je parle de système c'est un ensemble. Notre première ligne défensive en réalité ce sont nos attaquants. Si les défenseurs sont moins bien, il faut se poser des questions sur le départ du ballon. Et comme je l'ai dit, on a rectifié en deuxième période, en étoffant notre milieu. On a pu récupérer des ballons qui nous ont permis de nous projeter. Le système défensif c'est tout un ensemble mais non un seul joueur ».

La tactique 4-3-3 vous avez changé pour préserver un résultat ?

«Déjà contre le Sud Soudan on n'a pas joué un 4-3-3. Déjà ça c'est une erreur... On a joué le même système que contre le Sud Soudan ».

Le Sénégal trop suffisant ou sous-estimé l'adversaire ?

«On ne sous-estime personne. On sait que tous les matchs seront difficiles. On est champion d'Afrique à chaque fois qu'on se déplace sur le continent, ce sera une bataille. On est préparés à ça. On ira au Soudan, à la RDC ce sera la même chose. Je crois qu'on est assez outillé pour ça. On a montré notre mental face à une équipe togolaise assez entreprenante, assez costaud mais on a répondu comme il fallait. On n'a pas pris de buts et ça c'est très intéressant. Pour gagner des matchs il faut défendre et je crois qu'on a bien défendu avec un grand Edouard Mendy qui nous a maintenus en vie ».

Pourquoi Sadio Mané excentré ?

«C'est l'analyse que vous faites. Est-ce que Sadio Mané a joué excentré ? Je ne sais pas où vous allez chercher ça mais on a joué avec deux attaquants. Il a joué à l'intérieur de la surface dans le couloir ».