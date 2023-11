Angola: Création prochaine de 21 comités des droits de l'homme à Cuando Cubango

Menongue (Angola) — La secrétaire d'État aux Droits de l'Homme et à la Citoyenneté, Ana Celeste Cardoso Januário, a annoncé lundi, à Menongue, Cuando Cubango, la mise en place, en 2024, de 21 comités communaux de "Droits de l'Homme".

L'objectif est de promouvoir, protéger et défendre le citoyen.

La secrétaire d'État s'exprimait à la presse en marge de la Ière Conférence provinciale des droits de l'homme, à Cuando Cubango, d'une durée de deux jours, organisée par le ministère de tutelle, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale des Droits de l'Homme (ENDR).

Elle a rappelé qu'au niveau des 18 provinces existent des comités des droits de l'homme et 164 comités municipaux, signalant comme défi la création de comités communaux, pour que les citoyens connaissent leurs droits.

Ana Celeste Cardoso Januário a dit qu'il était nécessaire que les membres des comités provinciaux connaissent les droits de l'homme, en particulier ceux qui ne comprennent pas encore ce sujet.

"Il est également nécessaire d'examiner les droits des femmes et des enfants, pour lesquels les Angolais ont besoin de savoir où ils en sont en termes de mise en oeuvre des droits de l'homme et où ils méritent une plus grande attention, pour avoir l'initiative de dénoncer lorsqu'ils subissent des préjudices et, de ce fait, chacun participe de manière responsable à ce processus », a-t-elle souligné.

Pour sa part, le gouverneur de Cuando Cubango, José Martins, a reconnu qu'avec la réalisation de cet objectif, on renforcerait l'environnement d'une société plurielle et démocratique, où la garantie des droits et libertés des citoyens est évidente.

Des sujets tels que la stratégie nationale des droits de l'homme et les comités locaux des droits de l'homme, la situation du comité provincial, l'introduction des droits de l'homme, le processus d'élaboration et de présentation de la situation des droits de l'homme et le mécanisme de protection nationale et internationale de ces droits sont en cours d'analyse.