Angola: Le ministre d'État souhaite une plus grande diffusion de Simplifica 2.0

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison Civile du Président de la République, Adão de Almeida, a défendu mardi, à Luanda, la nécessité d'une plus grande divulgation du projet Simplifica 2.0, qui vise à éliminer les "formalités inutiles" liées à l'accès aux services publics et réduire le nombre de services en présence.

Le projet Simplifica 2.0, approuvé par le décret présidentiel n° 182/22 du 22 juin, prévoit plusieurs mesures de simplification, de débureaucratisation, de numérisation et d'intégration des services, qui couvrent le commerce, la prestation de services commerciaux et la licence industrielle.

Adão de Almeida, qui intervenait à l'ouverture du séminaire d'une journée sur « Le nouveau régime juridique des licences industrielles et commerciales », promu par le secteur de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que le succès des mesures du programme dépend, en partie, de la large diffusion, à tous les acteurs de la chaîne, ainsi que de la formation du personnel de l'administration publique.

Il a ajouté que la formation des employés de l'administration publique vise à changer les comportements dans l'exercice de leurs fonctions, pour la réussite du projet Simplifica 2.0.

« La dimension comportementale dans les services publics est importante, car les employés doivent avoir les meilleures pratiques et une bonne conduite éthique », a-t-il souligné.

Avec Simplifica 2.0, a-t-il expliqué, à propos de la licence commerciale, qui avait une durée de validité de cinq ans, elle sera désormais valable pour une durée indéterminée.

La Licence Commerciale Unique sera également établie, adoptant le système d'attribution par référence au sujet, c'est-à-dire en fonction de l'activité à exercer.

À son tour, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Minguêns de Oliveira, a souligné l'importance du séminaire destiné aux employés pour connaître les changements apportés au processus réglementaire d'autorisation dans les activités industrielles et commerciales.

Le gouvernant a fait savoir que les services étaient en train d'être municipalisés et que des processus d'autorisation commerciale et industrielle étaient déjà en cours dans de nombreuses administrations municipales du pays.

"Toutes les municipalités sont équipées et préparées pour exercer leur fonction d'autorisation dans le cadre des activités commerciales et industrielles", a-t-il souligné.

Cette formation, a-t-il indiqué, constitue la première étape de la diffusion et de la formation du projet Simplifica 2.0, et sera réalisée de manière plus approfondie au niveau national.

Le séminaire, promu par le Ministère de l'Industrie et du Commerce, visait à faire connaître les nouvelles procédures d'autorisation des activités industrielles et commerciales en vigueur.

L'événement a réuni plus de 80 participants, parmi lesquels des représentants des départements ministériels intéressés par le sujet, des associations industrielles et commerciales, diverses chambres de commerce et d'industrie et d'autres entités publiques.