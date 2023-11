Angola: Le Fonds Global annonce un nouveau financement de 126 millions de dollars

Luanda — Cent 26 millions de dollars est la valeur du nouveau financement du Fonds Global pour les programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, dans les provinces de Benguela, Bié et Cuanza Sul, a annoncé mardi l'institution philanthropique.

L'information a été fournie par la présidente du mécanisme de coordination nationale du Fonds Global, Ana Ruth Luís, à l'issue d'une réunion avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Américo Counonoca.

Selon la responsable, le financement garantira des actions de lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose de juillet 2024 à juillet 2027.

Elle a déclaré que la stratégie est que tout ce qui touche au paludisme, au VIH et à la tuberculose soit entièrement financé par le Fonds, sans aucune contribution de l'État angolais.

La présidente du Mécanisme National de Coordination a indiqué que le programme couvre le traitement, l'information, l'équipement et tous les « intrants » pour lutter contre les maladies mentionnées.

Sans préciser de données, Ana Ruth Luís a dressé un bilan positif des actions menées dans les provinces de Cuanza Sul et Benguela, dans le cadre d'un financement de 86 millions de dollars en cours depuis 2021, qui devrait se terminer l'année prochaine.

Elle a affirmé que le fonds soutenait également le programme de lutte et de prévention du Covid-19, à Luanda et dans d'autres provinces, en matière d'approvisionnement en oxygène hospitalier.

Le directeur principal du Fonds Global pour l'Afrique australe et le Moyen-Orient, Joshua Galjour, a salué la décision d'étendre le programme à la province de Bié.

Joshua Galjour a dit que les priorités du programme sont basées sur les plans stratégiques nationaux définis par les gouvernements.

Il a informé que le montant approuvé, 126 millions, devrait assurer le soutien au diagnostic, au traitement et à l'assistance aux personnes vivant avec le VIH, le paludisme et la tuberculose au niveau des établissements de santé et au niveau communautaire.

Il s'est dit satisfait du niveau d'engagement manifesté par les autorités locales dans la lutte contre ces maladies.

Le Fonds Global de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est une organisation financière internationale qui vise à attirer et distribuer des ressources supplémentaires pour prévenir et traiter les pathologies susmentionnées.

L'institution a été fondée le 22 janvier 2002 à Genève, en Suisse.