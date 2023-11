Algérie: Algérie-Turquie - Signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son homologue turc, M. Recep Tayyip Erdogan ont coprésidé, mardi à Alger, la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération entre l'Algérie et la Turquie.

Ces accords et mémorandums de coopération portant sur plusieurs secteurs, ont été signés au siège de la Présidence de la République à l'issue des entretiens entre les Présidents Tebboune et Erdogan.

Il s'agit d'un accord de coopération entre l'agence Algérie Presse Service (APS) et l'agence Anadolu, signé par le Directeur général de l'APS, Samir Gaïd et son homologue de l'agence Anadolu, Serdar Karagoz, ainsi que d'un mémorandum d'entente entre l'Agence spatiale algérienne (ASAL) et l'Agence spatiale turque (TUA), avec pour objet, la coopération en matière d'utilisation des sciences, des technologies et d'applications spatiales à des fins pacifiques, signé par le DG de l'ASA, Azzeddine Oussedik et le président de TUA, Yusuf Kiraç.

Au volet économique, un accord commercial d'achat et de vente de gaz liquéfié conclu entre le groupe Sonatrach et la société turque Botas a été signé par le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi et le DG de Botas, Abdulvahit Fidan.

Un protocole de coopération dans le domaine des archives a également été signé du côté algérien par le DG par intérim du Centre national des archives, Samy Othmani Merabet et du côté turc par le DG des Archives d'Etat à la Présidence de la République de Turquie, Ugur Unal.

%

Lire aussi: Algérie-Turquie: des relations privilégiées, une volonté conjointe de renforcer la coopération

Pour le secteur de la santé, un accord de jumelage a été signé entre l'Hôpital des grands brûlés de Zéralda et le complexe hospitalier Basaksehir Cam et Sakura d'Istanbul, par le SG du ministère de la Santé, Mohamed Talhi et le vice-ministre turc de la Santé, Tolga Tolunay.

Il a été, également, procédé à la signature d'une Déclaration ministérielle conjointe relative à un Accord commercial préférentiel (ACP) algéro-turc, signé par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni et le ministre turc du Commerce, Omer Bolat, outre la signature par les deux responsables d'une convention de coopération dans le domaine de la protection du consommateur, la constatation et l'inspection du marché et le contrôle des produits et des services.

Les deux parties ont, en outre, conclu un mémorandum d'entente dans le domaine de l'environnement, signé par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf et son homologue turc, Hakan Fidan.

Les deux ministres ont également signé un accord relatif à la coproduction cinématographique, un mémorandum d'entente entre la Bibliothèque nationale d'Algérie et la Bibliothèque nationale turque, un protocole de coopération dans le domaine des bourses d'études au profit de l'enseignement supérieur et un mémorandum d'entente de coopération en matière de protocole.