Angola: Un Angolais élu président du Conseil international des architectes

Luanda — L'Angolais Victor Leonel António Miguel a été élu président du Conseil International des Architectes de Langue Portugaise (CIALP) pour un mandat de 2023 à 2026.

L'élection a eu lieu lors de la réunion du collège des représentants des professionnels des pays et territoires de langue portugaise, dans un format hybride (en présence et en ligne), lors du III Forum International des Conseils, Ordres et Entités d'Architecture et d'Urbanisme et du Xe Forum international du CIALP.

Selon le communiqué auquel l'ANGOP a eu accès ce mardi, les événements ont été promus par des organisations telles que le Conseil Brésilien d'Architecture et d'Urbanisme (CAU/Brésil), la Commission des Relations Interinstitutionnelles (CRI), le Forum des Présidents et le CIALP.

A l'occasion, Víctor Leonel António Miguel, a remercié pour les votes reçus, soulignant l'intense performance du mandat précédent.

« Nous devons poursuivre ce qui a été fait et apporter quelques innovations pour consolider les actions du CIALP », peut-on lire dans la note.

Dans le but d'élargir le dialogue entre les professionnels du secteur et la société, le Conseil International des Architectes de Langue Portugaise (CIALP) est une organisation non gouvernementale, enregistrée en tant qu'association privée à but non lucratif, basée à Lisbonne (Portugal), et constituée par les Associations Professionnelles d'Architectes des Pays et Territoires de langue portugaise.

Il est partenaire institutionnel de l'Union Internationale des Architectes (UIA) et observateur consultatif de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP).

Sa principale ambition est de rapprocher les liens et la coopération entre ses membres, ainsi que la promotion de l'architecture parmi les lusophones, en constituant une plateforme pour les 250 000 architectes lusophones, soit environ 10% des architectes dans le monde, pour une population de plus de 250 millions de personnes originaires des pays lusophones.

Les membres du CIALP sont l'Ordre des Architectes d'Angola, l'Institut des Architectes du Brésil, l'Ordre des Architectes du Cap-Vert, la Section Goa de l'Institut Indien des Architectes (Union Indienne), l'Ordre des Architectes de Guinée-Bissau, l'Association des Architectes de Macao (République populaire de Chine) et l'Ordre des Architectes du Portugal.

Le Conseil brésilien d'architecture et d'urbanisme est également membre observateur.