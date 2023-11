Angola: Le gaz angolais arrive dans plus de 25 pays

Luanda — Trente pays importent et consomment du Gaz Naturel Liquéfié (GNL) angolais, produit par l'usine Angola LNG, dans un univers d'environ 20 pays qui produisent et exportent ce produit dans le monde.

En plus de faire partie de cette courte liste de pays producteurs et exportateurs de gaz naturel, Angola LNG, avec une capacité installée de production de 5,2 millions de tonnes par an, représente plus de 1% de la production mondiale.

En d'autres termes, sur les quelque 400 millions de tonnes de gaz produites par ces pays, en 2022 par exemple, l'Angola a contribué à plus de 1% de sa production, exportée vers plus de 25 pays, dans un groupe d'environ 47 pays importateurs de ce produit au monde.

Le pays marque sa présence sur la carte mondiale, avec un poids important dans la production de GNL, comme l'a confirmé le président du conseil d'Administration de l'Angola LNG Marketing Ltd (une société basée à Londres, en Angleterre), Ângelo Paz.

En exclusivité à l'Angop, le responsable a indiqué que l'Inde (Asie) et plusieurs pays européens sont les principales destinations des exportations angolaises, qui gagnent de plus en plus de terrain sur le vieux continent, en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Avant le conflit, a-t-il rappelé, la majorité de la production angolaise était envoyée en Inde, une réalité qui a dû être réorientée vers le marché européen, en raison de la pénurie de gaz enregistrée dans les pays de ce continent.

%

En conséquence, a-t-il souligné, en juin dernier, Angola LNG a gravi une étape historique, atteignant la 400ème expédition, depuis le début de l'exploitation de son usine, en 2013.

Selon Angelo Paz, les navires de l'entreprise (sept navires) ont la capacité d'exporter 160 mille mètres cubes de GNL pour chaque chargement, le 400ème chargement représentant un jalon enregistré entre 2013 et 2023.

Selon le PCA de l'Angola LNG Marketing, qui n'a pas divulgué le volume des produits importés et le chiffre d'affaires résultant des exportations, l'entreprise a dû élargir ou réorienter ses ventes vers le marché européen, à cause du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

L'Angola LNG, a-t-il dit, a cessé d'exporter principalement son produit uniquement vers l'Inde (Asie), comme c'était le cas auparavant, pour répondre à la demande du marché européen, qui, ces dernières années, a été confronté à une pénurie de ce produit, en raison du contexte géopolitique mondial actuel.

«La guerre entre la Russie et l'Ukraine a provoqué une augmentation de la demande de gaz sur le marché européen, ce qui a obligé l'entreprise à modifier le schéma normal de ses exportations, initialement destinées principalement à l'Inde. Actuellement, une grande partie des expéditions de gaz angolais sont envoyées vers l'Europe, en vue de répondre à la demande de ce marché», a-t-il précisé.

Selon le PCA, cette réalisation fait partie de l'engagement de l'entreprise à être un fournisseur d'énergie propre et fiable dans plusieurs pays du monde, démontrant le poids et l'importance de la marque Angola LNG sur le marché mondial.

Dans l'entre-temps, Angelo Paz considère la production de gaz angolais comme un moyen pour le pays de contribuer directement au processus de transition énergétique mondiale, en fournissant une énergie propre associée à la production pétrolière.

Au niveau national, en plus d'être l'un des quelque 20 pays au monde qui produisent et exportent du gaz naturel liquéfié, Angola LNG est également le principal fournisseur de gaz de l'usine à cycle combiné de Soyo, qui a pour mission de transformer ce produit en énergie électrique, déjà intégré au système de réseau national du Nord et du Centre du pays.

De la production de GNL, l'unité de fabrication extrait également d'autres sous-produits liquides, comme le butane, le propane et les condensats, qui sont vendus exclusivement aux actionnaires de l'entreprise, pour approvisionner le marché national.

En d'autres termes, le Gaz Naturel Liquéfié est exporté vers plusieurs pays du monde, tandis que les sous-produits sont exclusifs destinés au marché intérieur, selon le PCA.

"Dans le processus de liquéfaction ou de traitement du gaz naturel, nous avons plusieurs composants, tels que le butane, le propane, les condensats et le méthane, ce dernier étant le plus léger du groupe, constituant le principal produit d'exportation d'Angola LNG", a-t-il expliqué.