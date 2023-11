Angola: L'Exécutif présente sa stratégie nationale à la COP 28

Luanda — La Stratégie Nationale sur le Changement Climatique (ENAC) 2022-2035 sera présentée, par l'Exécutif, à la 28ème Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies en la matière, qui se déroule à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis (EAU), du 30 au 12 de ce mois, a annoncé mardi, à Luanda, la ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho.

L'information a été rendue publique en marge de la première session ordinaire de la Commission nationale pour le changement climatique et la biodiversité, présidée par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, dans le cadre de la participation de l'Angola à la COP 28.

Selon Ana Paula de Carvalho, également porte-parole de l'événement, au cours de la réunion, cinq points ont été présentés, parmi les priorités et défis de l'Exécutif, dont le plan inclut plusieurs départements ministériels, en vue de réduire le pourcentage de gaz à effet de serre dans le pays.

Elle a indiqué que les questions liées à l'état de mise en oeuvre de l'action climatique en Angola ont également été analysées, en mettant l'accent sur la contribution nationale déterminée (acronyme anglais -NDC), la mise à jour de la stratégie nationale pour la biodiversité, l'état des lieux sur la biodiversité, le changement climatique et la désertification, la décarbonisation de l'électro-mobilité, ainsi que la réduction des véhicules polluants et l'étude de la réduction des émissions de méthane dans la production pétrolière.

Ana Paula de Carvalho a défini la COP 28 comme une édition spéciale, car, en plus de l'exposition avec pavillon, l'Angola disposera d'une salle d'audience pour des réunions bilatérales et autres.

"Nous aurons un stand avec des télévisions pour diffuser des messages positifs sur notre pays", a-t-elle informé, espérant que le pays aura une participation digne.

Pour la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale sur le Changement Climatique (ENAC) 2022-2035, selon la gouvernante, il y a, entre autres, les Ministères de l'Énergie et de l'Eau, avec la transition énergétique, qui investissent de plus en plus dans les énergies propres, comme l'hydroélectricité et le solaire, les transports, qui peuvent contribuer à la décarbonisation.

Selon la ministre, "beaucoup de choses sont faites en matière de transition énergétique dans le pays, avec de grandes avancées, tant de la part des ministères de l'Énergie et de l'Eau que des Ressources minérales, pétrolières et gazières, qui contribuent à réduire le dioxyde de carbone ou les gaz à effet de serre". .

En plus de ces actions, Ana Paula de Carvalho a souligné qu'il y en avait d'autres, notamment la plantation de mangroves, financée par la Sonangol, la question de l'hydrogène vert et la gestion des déchets.

Elle a expliqué qu'à la COP 28, où l'Angola sera représenté au plus haut niveau, elle espère que les pays les plus développés se conformeront aux directives adoptées à la COP 27 pour payer les pays moins développés ou industrialisés pour réduire le changement climatique.

Transports

D'autre part, le ministre des Transports, Ricardo de Abreu, a souligné qu'au cours de la réunion, ils ont examiné deux questions sur la décarbonisation et l'électro-mobilité, la création de stratégies de régulation en termes d'avantages fiscaux et l'augmentation des bornes de recharge pour véhicules électriques.

La première Session ordinaire de la Commission Nationale sur le Changement Climatique et la Biodiversité a également servi à discuter des aspects logistiques, notamment l'enregistrement des délégués et l'acquisition du visa COP, l'hébergement, le transport local et les dates de départ.

La COP 28 devrait réunir environ 200 dirigeants mondiaux, 30 mille délégués et 70 mille participants, parmi lesquels des membres de la société civile, des universités, des entreprises et autres, tandis que la délégation angolaise multisectorielle comprendra les secteurs public et privé.