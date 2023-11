Afrique du Nord: Plus de 600 participants à la Conférence nationale sur le rôle du commissaire aux comptes dans la lutte contre la criminalité financière

ALGER — Les travaux de la première Conférence nationale sur "le rôle du commissaire aux comptes dans la prévention et la lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d'argent, et la révélation de faits délictueux au procureur de la République", se sont ouverts mardi à Alger, avec la participation de plus de 600 juristes et experts du domaine juridique et judiciaire.

La Conférence nationale, organisée par la Chambre nationale des commissaires aux comptes (CNCC), sous l'égide du ministère de la Justice, portera sur plusieurs thématiques notamment "Les notions de criminalité financière et de blanchiment d'argent".

Cet évènement évoquera, en outre, la question du cadre juridique de la lutte contre la criminalité financière, les mesures et les pratiques de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, outre le rôle des parties tenues à l'obligation de déclaration de soupçon et la révélation des faits délictueux au procureur de la République par le commissaire aux comptes.