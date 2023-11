Sénégal: Ziguinchor - Des élus et des acteurs communautaires planchent sur la transparence budgétaire

Ziguinchor — Un atelier de partage et d'échanges sur la transparence budgétaire s'est ouvert, mardi, à Ziguinchor (sud) à l'intention des députés, des élus territoriaux et des acteurs communautaires des régions de Sédhiou et de Ziguinchor, a constaté l'APS. Cette activité est organisée par l'Observatoire de Suivi des indicateurs de développement économique en Afrique (OSIDEA) avec l'accompagnement de l'USAID.

Elle vise à sensibiliser les participants sur les enjeux et les défis de la transparence budgétaire afin de promouvoir la culture de l'éthique, l'équité et la bonne gouvernance en matière de contrôle des actions publiques, a expliqué le représentant de l'OSIDEA, Aliou Ndiaye. "L'objectif est aussi de favoriser le rapprochement entre les parlementaires et les communautés", a poursuivi M. Ndiaye en présence de l'adjoint au préfet de Ziguinchor Mouhamadou Lamine Diop.

"La transparente budgétaire est une thématique importante pour les collectivités territoriales en ce sens qu'elle constitue un outil de management qui permet aux collectivités territoriales de lever énormément de fonds au niveau des places de financements", a salué le président de l'entente interdépartementale de Ziguinchor, Yankoba Diémé.

Pour Mouhamadou Lamine Diop, adjoint au préfet de Ziguinchor, "cet exercice permet aux acteurs territoriaux de pouvoir s'approprier des questions de transparence et de gestion budgétaire". Les initiateurs et les participants promettent de compiler l'ensemble des doléances dans un cahier qui sera destiné aux parlementaires devront porter le plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale, a ajouté le représentant de l'OSIDEA Aliou Ndiaye.