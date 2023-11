Maroc: Le Bureau du Conseil supérieur de l'éducation et de la formation adopte le plan d'action du CSEFRS pour 2024-2027

Rabat — Le Bureau du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) a adopté, lundi lors de sa 17ème réunion, le projet de plan d'action du Conseil et le projet de budget y afférent au titre des quatre prochaines années (2024-2027).

Les travaux de cette réunion, présidée par Lahbib El Malki, président du CSEFRS, ont débouché, à la suite d'un débat approfondi et fructueux, sur l'adoption du plan d'action et du budget du Conseil, qui seront soumis à la prochaine session de l'Assemblée générale pour discussion et adoption, indique un communiqué du CSEFRS.

Le plan d'action du CSEFRS s'articule autour de plusieurs études et propositions prospectives, d'évaluations globales et sectorielles, outre les rapports thématiques que le Conseil projette d'élaborer tant au niveau des commissions et de l'Instance nationale d'évaluation qu'au niveau du reste des structures du Conseil, rappelle la même source.

L'élaboration du plan d'action du CSEFRS, qui constitue une concrétisation effective de la stratégie du Conseil pour 2023-2027, a obéi à ses prérogatives constitutionnelles, en prenant en considération les défis économiques, sociaux et culturels en vue d'accompagner les secteurs concernés par le système de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique dans la mise en oeuvre des réformes et le suivi de l'objectif visant à mettre en place "une nouvelle école marocaine", note le communiqué.

Par ailleurs et sur la base du débat sérieux et responsable au sein des structures du Conseil (bureau et commissions), les membres du bureau ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'accompagnement du déploiement de la réforme et les récents développements de la situation dans le secteur éducatif, caractérisé par des tensions qui risquent d'affecter significativement la mise en oeuvre effective des objectifs fixés par la Vision stratégique et ses orientations fondamentales, relève la même source.

Cette réunion du bureau du CSEFRS a été consacrée à l'étude du projet de plan d'action du Conseil et du projet de budget y afférent pour les quatre prochaines années (2024-2027), conclut-on.