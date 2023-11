Maroc: A chance to Reset - EFE-Maroc et l'ANAPEC dressent le bilan

Casablanca — La Fondation Marocaine de l'Éducation pour l'Emploi (EFE-Maroc) et l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences (ANAPEC) ont dévoilé, lundi à Casablanca, les réalisations des deux premières années de leur projet conjoint "A Chance to Reset".

Lancé en 2021 en partenariat avec SILATECH, la Fondation Bill & Melinda Gates, Dell Technologies, Accenture et EFE-Europe, le hub européen du réseau Education For Employment (EFE), "A Chance to Reset" est un projet de quatre années conçu pour répondre aux besoins pressants des jeunes chercheurs d'emploi au Maroc, en améliorant leur employabilité et en facilitant leur insertion sur le marché du travail, a souligné l'EFE dans un communiqué.

Ce projet a été salué pour ses actions concrètes visant à doter les jeunes de compétences recherchées par les employeurs et à créer des opportunités d'emploi, a fait savoir la même source.

A ce jour, cette approche proactive a permis à plus de 13.000 jeunes chercheurs d'emploi d'acquérir des compétences comportementales, digitales, linguistiques et techniques hautement prisées par le marché d'emploi au Maroc. Plus de 3.800 jeunes d'entre eux ont été recrutés auprès d'une cinquantaine d'entreprises partenaires opérant dans différents secteurs d'activité et sur plusieurs régions du Royaume.

Avec une représentation féminine de plus 60% et des modules de formation dédiés au "Women Empowerment", le programme veille par ailleurs au respect de l'approche genre tout au long de son implémentation.

"Le Maroc regorge de talents. Avec nos partenaires du programme, nous travaillons ensemble depuis 2021 pour offrir à ces jeunes des opportunités concrètes de démontrer leurs compétences, et pour apporter aux entreprises le capital humain dont elles ont besoin pour leur développement. Le succès de cette démarche au cours de ces deux premières années nous encourage à poursuivre sur cette cadence et à renforcer davantage cet écosystème favorable au développement économique de notre pays", a déclaré Amine Berrada Sounni, Président d'EFE-Maroc, cité dans le communiqué.

"Nous sommes incroyablement fiers de contribuer à transformer la vie des jeunes chercheurs d'emploi marocains. En unissant nos forces avec EFE-Maroc, nous avons fourni aux jeunes un accès à notre plateforme éducative Emplea+, qui a permis aux diplômés d'améliorer leur employabilité en acquérant des compétences générales et numériques clés très demandées", a ajouté un responsable d'Accenture.

Au-delà d'un programme de formation, "A Chance to Reset" propose une panoplie d'activités couvrant plusieurs villes du Royaume qui visent à favoriser les rencontres entre chercheurs d'emploi et recruteurs.

Ainsi, des séries de salons d'emploi en présentiel et en ligne ont été organisées depuis le début du programme constituant de ce fait un catalyseur pour créer des espaces d'échanges entre les lauréats du programme et les recruteurs, augmentant ainsi les chances des deux parties de découvrir les potentiels axes de collaboration. L'organisation des "HR Days"/Journées RH, par secteur et par région, a quant à elle permis aux partenaires du programme d'aborder les défis du recrutement et de proposer des solutions adaptées et personnalisées pour les entreprises partenaires et pour les jeunes de chaque région.

En 2022, l'ANAPEC misait sur son offre d'accompagnement pour contribuer à la reprise économique, à travers un objectif d'insertion de 120.000 personnes dans le cadre des programmes IDMAJ et TAHFIZ, moyennant le développement d'un partenariat public-privé et le renforcement de l'accompagnement des employeurs. L'une des conventions de partenariats signées à l'époque était avec EFE-Maroc pour le projet "A Chance to Reset", a-t-on indiqué auprès de l'ANAPEC.

L'objectif du projet d'ici 2025, est de connecter 22.500 chercheurs d'emploi au marché du travail en offrant des formations adaptées aux besoins actuels et émergeant du marché afin de garantir l'insertion professionnelle de plus 8.000 jeunes sur les quatre années du projet.

"La lutte contre le chômage des jeunes exige des efforts conjoints de toutes les parties prenantes. Nous sommes fiers de nous associer à EFE-Maroc et à l'ANAPEC pour relever ce défi pressant et offrir aux jeunes Marocains les opportunités qu'ils méritent", a relevé pour sa part, Sheikha Noora Al Thani, représentante de Silatech.